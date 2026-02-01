Η Βενετία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα και ανησυχητική οικολογική απειλή, καθώς ένα ιδιαίτερα επιθετικό είδος μέδουσας έχει εξαπλωθεί στη λιμνοθάλασσά της, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα.

Το είδος αυτό είναι γνωστό ως warty comb jelly ή sea walnut, με επιστημονική ονομασία Mnemiopsis leidyi. Προέρχεται από τον δυτικό Ατλαντικό και εκτιμάται ότι έφτασε στην Αδριατική Θάλασσα μέσω των υδάτων έρματος εμπορικών πλοίων, λειτουργώντας ουσιαστικά ως «λαθρεπιβάτης».

Η συγκεκριμένη μέδουσα συγκαταλέγεται στα 100 πιο επικίνδυνα χωροκατακτητικά είδη παγκοσμίως. Σύμφωνα με διετή έρευνα του Πανεπιστημίου της Πάντοβα και του Εθνικού Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής της Ιταλίας, το είδος έχει πλέον εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο λόγω της διατροφικής του συμπεριφοράς. Η Mnemiopsis leidyi τρέφεται με πλαγκτόν, αυγά και προνύμφες ψαριών, στοιχεία κρίσιμα για την αναπαραγωγή και τη διατήρηση της θαλάσσιας ζωής. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι παρουσιάζει κανιβαλιστική συμπεριφορά, καταναλώνοντας ακόμη και τα ίδια της τα μικρά. Παράλληλα, φράσσει τα αλιευτικά δίχτυα, δυσχεραίνοντας το έργο των ψαράδων.

Οι ειδικοί αποδίδουν την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή της στην κλιματική αλλαγή, καθώς τα υψηλότερα επίπεδα θερμοκρασίας και η ευνοϊκή αλατότητα των νερών δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό της. Η αύξηση του πληθυσμού της έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην αλιεία, απειλώντας έναν κλάδο δισεκατομμυρίων ευρώ στην Αδριατική, γνωστό κυρίως για την παραγωγή αχιβάδων και μυδιών.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αν οι κλιματικές συνθήκες συνεχίσουν να επιδεινώνονται, η παρουσία του είδους ενδέχεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, με αλυσιδωτές συνέπειες για ολόκληρο το οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας.

Διπλή απειλή για τη λιμνοθάλασσα

Σαν να μην έφτανε αυτό, η περιοχή αντιμετωπίζει ταυτόχρονα και την εξάπλωση των μπλε καβουριών, ενός ακόμη εισβολικού είδους από τον Ατλαντικό. Τα καβούρια αυτά προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στα αλιεύματα και τον εξοπλισμό των ψαράδων. Η Ιταλία προσπαθεί να περιορίσει την εξάπλωσή τους ενθαρρύνοντας την κατανάλωσή τους, με τα μπλε καβούρια να κάνουν πλέον την εμφάνισή τους σε σούπερ μάρκετ και εστιατόρια.

Με πληροφορίες από dailymail.co.uk και lbc.co.uk