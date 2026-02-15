Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετία, όταν φέρι της Alilaguna παρουσίασε βλάβη και προσέκρουσε σε γόνδολες και κτίρια κατά μήκος του καναλιού.

🚨 Di Venice, kapal motor Alilaguna lepas kendali di dekat Jembatan Rialto, 9 orang terluka.



Kapal melaju kencang dan menabrak dua gondola; para turis terlempar ke air. Menurut laporan awal, sembilan orang cedera, termasuk pengemudi Alilaguna yang mengalami cedera otak… pic.twitter.com/ctdrbckghO

February 8, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το σκάφος δεν μπορούσε να μειώσει ταχύτητα λίγο πριν φτάσει στη Γέφυρα Ριάλτο. Ο χειριστής επιχείρησε ελιγμούς για να αποφύγει δύο αστυνομικά σκάφη που το ακολουθούσαν, περνώντας ξυστά κάτω από τη γέφυρα, πριν προσκρούσει στην προβλήτα του Fondaco dei Tedeschi.

Στη συνέχεια, το φέρι χτύπησε δύο γόνδολες με τουρίστες, ρίχνοντας επιβάτες και γονδολιέρη στο νερό, και κατέληξε σε κτίριο στο Rio delle Poste, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Uno schianto sul ponte di Rialto, un motoscafo e due gondole semidistrutti e otto persone in acqua. Si è concluso senza vittime o feriti gravi ma solo molta paura e sommozzatori al lavoro per recuperare quanti fossero finiti fuori bordo un incidente in Canal Grande a Venezia. Il motoscafo, della compagnia privata Alilaguna, si è schiantato contro due gondole provocando la caduta in acqua di alcuni turisti peruviani e di un gondoliere. "Il cambio si è bloccato, rendendo la barca ingovernabile" ha detto il pilota a polizia locale e forze dell'ordine quando è stato portato a terra dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che lo hanno soccorso dopo aver recuperato le persone rimaste in acqua.

Εννέα άτομα ανασύρθηκαν από το νερό και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για μώλωπες και πρώιμα σημάδια υποθερμίας, χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Φάμπιο Σάκο, δήλωσε ότι το σημαντικότερο είναι πως όλοι είναι καλά, ενώ ο χειριστής μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων για αλκοόλ και ναρκωτικά.

Το περιστατικό προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις γόνδολες και αναζωπύρωσε τη συζήτηση σχετικά με το αν θα πρέπει να επιτρέπεται η διέλευση μεγάλων σκαφών από το Μεγάλο Κανάλι. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.