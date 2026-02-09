Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στα κανάλια της Βενετίας το μεσημέρι της Κυριακής (8/2), όταν ένα ταχύπλοο κινήθηκε ανεξέλεγκτα στο Canal Grande, συγκρούστηκε με γόνδολες και κατέληξε να χτυπήσει στη γέφυρα του Ριάλτο PIECE , στο πιο πολυσύχναστο, φωτογραφημένο «πέρασμα» της πόλης.

Σύμφωνα με τη La Repubblica, το σκάφος έπεσε πάνω σε δύο γόνδολες, με αποτέλεσμα τουρίστες από το Περού και ένας γονδολιέρης να βρεθούν στο νερό, πριν το ταχύπλοο συνεχίσει την πορεία του και προσκρούσει κοντά στη γέφυρα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύτες και σωστικά συνεργεία, που έσπευσαν για να βγάλουν τους επιβάτες από το κανάλι. Στον απολογισμό, τα ιταλικά δημοσιεύματα συγκλίνουν πως δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, ενώ σε κάποιες αναφορές γίνεται λόγος για ελαφρά χτυπήματα και προληπτική μεταφορά για εξετάσεις.

Uno schianto sul ponte di Rialto, un motoscafo e due gondole semidistrutti e otto persone in acqua. Si è concluso senza vittime o feriti gravi ma solo molta paura e sommozzatori al lavoro per recuperare quanti fossero finiti fuori bordo un incidente in Canal Grande a Venezia. Il… pic.twitter.com/itqTzEqyVy February 8, 2026

Τι λέει ο χειριστής: «Μπλόκαρε το κιβώτιο»

Ο χειριστής φέρεται να κατέθεσε στις αρχές ότι παρουσιάστηκε βλάβη και συγκεκριμένα ότι μπλόκαρε το κιβώτιο ταχυτήτων, αφήνοντας το σκάφος ακυβέρνητο. Παράλληλα, έγινε λόγος για ελέγχους (αλκοτέστ/τοξικολογικός), στο πλαίσιο της διερεύνησης.

Μια πόλη που «ζυγίζει» καθημερινά τον τουρισμό με την ασφάλεια

Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση στη Βενετία για την κυκλοφορία στα κανάλια, ειδικά σε σημεία-«μποτιλιάρισμα» όπως το Ριάλτο, όπου συνυπάρχουν γόνδολες, θαλάσσια λεωφορεία και ιδιωτικά σκάφη σε λίγα μέτρα. Και όταν κάτι πάει στραβά, δεν υπάρχει «λώδα». Mόνο νερό, κόσμος και δευτερόλεπτα που μετρούν.