Ένα τραγικό περιστατικό στην Ουαλία συγκλονίζει τη χώρα, καθώς ένας 21χρονος οδηγός προκάλεσε δυστύχημα με αποτέλεσμα τον θάνατο της 17χρονης συνεπιβάτιδάς του, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και πολλών ναρκωτικών ουσιών.

Το συμβάν έλαβε χώρα στις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου 2022, στο Φόχριου της Νότιας Ουαλίας. Ο Κέιλαν Ρόμπερτς, έχοντας καταναλώσει κοκαΐνη, κεταμίνη, έκσταση και αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, οδηγώντας στον θάνατο της νεαρής Κλόε Χέιμαν, που βρισκόταν μαζί του.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο Ρόμπερτς και η 17χρονη είχαν επισκεφθεί νυχτερινό κέντρο, από όπου ο νεαρός προσφέρθηκε να τη μεταφέρει σπίτι. Αργότερα, ζήτησε από τους φίλους του να τον αφήσουν εκεί όπου είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του. Όμως, οδηγώντας ο ίδιος, δεν μπόρεσε να ελέγξει το όχημα, με τραγικές συνέπειες.

Η αστυνομία δημοσίευσε βίντεο από κάμερα σώματος, που δείχνει τον Ρόμπερτς να κρατά ένα μπουκάλι μπίρας και να εμφανίζεται «χαμένος», ενώ προσπαθεί να συλλαβίσει το όνομά του κατά την επικοινωνία με τους αστυνομικούς. Αμέσως μετά, οι αστυνομικοί του ζητούν να αφήσει τη μπίρα και τον μεταφέρουν για αλκοτέστ, το οποίο επιβεβαιώνει την κατανάλωση αλκοόλ. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είχε πιει τέσσερα μπουκάλια μπίρας μετά το δυστύχημα, για να «αλωβήσει» την ένδειξη του αλκοτέστ, ενώ αναγνώρισε ότι κατανάλωσε και αλκοόλ πριν από το τροχαίο.

Ο νεαρός δήλωσε ένοχος για τέσσερις κατηγορίες πρόκλησης θανάτου από απρόσεκτη οδήγηση υπό την επήρεια διαφορετικών ουσιών. Αρχικά, τον Ιούνιο του 2023 καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών και εννέα μηνών από το Δικαστήριο του Κάρντιφ. Το Εφετείο, όμως, αύξησε την ποινή σε πέντε έτη και τρεις μήνες τον Σεπτέμβριο, ενώ επιβλήθηκε απαγόρευση οδήγησης διάρκειας 12 ετών και επτά μηνών, αυξημένη από την αρχική δεκαετή απαγόρευση.

Πρόσφατα, ο Ρόμπερτς αποφυλακίστηκε υπό όρους, έχοντας εκτίσει το προβλεπόμενο μέρος της ποινής του. Το τραγικό δυστύχημα και η δημοσιοποίηση του βίντεο έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση για την οδική ασφάλεια και τη χρήση ουσιών από νεαρούς οδηγούς, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις συνέπειες των επικίνδυνων επιλογών πίσω από το τιμόνι.

Το περιστατικό αποτελεί ένα δραματικό παράδειγμα του πώς ένα μόνο βράδυ μπορεί να αλλάξει για πάντα ζωές και να αφήσει ανεξίτηλα τραύματα σε οικογένειες και κοινότητες.