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Νέα υπόθεση με καταγγελία για απόπειρα δηλητηρίασης απασχολεί τις αρχές στην Αυστραλία, μετά την υπόθεση με τα δηλητηριασμένα μανιτάρια που είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη χώρα.

Η αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας διερευνά την υπόθεση μιας 43χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορείται ότι έβαλε δηλητήριο για σαλιγκάρια στο κάρι συναδέλφου της.

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Σύμφωνα με το BBC, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον Φεβρουάριο, όταν η 58χρονη ετοίμασε φαγητό για τους συναδέλφους της και το μοιράστηκαν κατά τη διάρκεια του πρωινού διαλείμματος.

Όταν επέστρεψε το μεσημέρι για να καταναλώσει το υπόλοιπο γεύμα της, παρατήρησε πράσινους κόκκους μέσα στο φαγητό. Δοκιμάζοντάς το, αισθάνθηκε μούδιασμα στη γλώσσα της και αποφάσισε να παραδώσει το κάρι στις αστυνομικές αρχές.

Η 43χρονη, η οποία φέρεται να διατηρούσε σχέση με την καταγγέλλουσα, κατηγορείται ότι έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλεια άλλου προσώπου. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη αστυνομική έρευνα, ενώ η κατηγορούμενη αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 5 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αστυνομίας, η γυναίκα φέρεται να επισκέφθηκε χώρο όπου υπήρχαν χημικές ουσίες, προτού επιστρέψει στην αίθουσα προσωπικού όπου είχε παραμείνει το φαγητό.

Οι αστυνομικοί που παρέλαβαν το γεύμα αναγνώρισαν την ουσία ως σφαιρίδια για σαλιγκάρια που περιείχαν μεταλδεΰδη. Πρόκειται για τοξική ουσία που χρησιμοποιείται σε σχετικά σκευάσματα και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση, ακόμη και θάνατο.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και οι κατηγορίες σε βάρος της γυναίκας δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής.

Με πληροφορίες από BBC και abc