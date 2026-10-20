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Ο Τζέφρις αφαίρεσε το μαχαίρι από την τσέπη του δράστη και τον κράτησε στο σημείο μέχρι την άφιξη των αστυνομικών αρχών.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι επαίνεσε δημόσια την παρέμβαση του κουρέα, αν και ο ίδιος αρνήθηκε τον χαρακτηρισμό του ήρωα για την πράξη του.

Η βουλευτής Έλεν Χέινς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε μετά το περιστατικό.

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Ως «ήρωα» χαρακτηρίζουν στην Αυστραλία τον κουρέα Ρίτσαρντ Τζέφρις που βρήκε τέρχοντας από το κατάστημά του για να σταματήσει τον άνδρα που φέρεται να έριξε σκόπιμα το αυτοκίνητό του πάνω στην βουλελυτή Έλεν Χέινς στη μικρή πόλη Γουάνγκαρατα.

Ο άνδρας είχε μόλις τελειώσει τα κουρέματα των νεαρών μελών μιας οικογένειας όταν, όπως είπε άκουσε έναν «δυνατό γδούπο» και είδε ότι ο οδηγός ενός LandCruiser είχε χτυπήσει μια γυναίκα-που αποδείχθηεκ πως ήταν η Χέινς, αφήνοντας την σοβαρά τραυματισμένη. «Ήταν τρελό. Αμέσως έτρεξα μπροστά για να δω τι είχε συμβεί», είπε στα ΜΜΕ.

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Αμέσως έτρεξε για να βοηθήσει την βουλευτή ενώ έβγαλε από το αυτοκίνητο τον ύποπτο της επίθεσης. «Είχε ένα μαχαίρι. Δεν το είχε βγάλει. Δεν μου άρεσαν οι κινήσεις του, έτσι το έβγαλα από την τσέπη του και το πέταξα μακριά». Κράτησε τον δράστη ακινητοποιημένο μέχρι να έρχθει η αστηνομία.

Ricky Jefferies had only a split second to react when he saw a car had hit Helen Haines outside her Wangaratta office.⁠ ⁠ He ran to the driver’s side of the vehicle.⁠ ⁠ That’s when he noticed the driver had a knife and, reaching in, Jefferies quickly wrenched the blade from the man’s pocket and tossed it away.⁠ Read more: https://t.co/VaQFHLIhVG October 20, 2026

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπαέζι επαίνεσε την παρέμβαση του Τζέφερις χαρακτηρίζοντάς τον «ήρωα». «Σε αυτές τις σκοτεινές και τραγικές στιγμές, μια αχτίδα φωτός είναι το γεγονός ότι ένας καλός Σαμαρείτης έσπευσε να υπερασπιστεί την Έλεν στη Γουανγκαράτα, θέτοντας ενδεχομένως τον εαυτό του σε κίνδυνο. Και αυτός ο άνθρωπος είναι σήμερα ήρωας», δήλωσε μιλώντας στην πρωινή εκπομπή «Today» του αυστραλιανού τηλεοπτικού δικτύου Nine.

Ο ίδιος ο Τζέφρις εμφανίστηκε πολύ μετρημένος απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό του ήρωα. «Δεν θεωρώ ότι είμαι ήρωας. Νομίζω ότι ήμουν απλώς ένας άνθρωπος που βρέθηκε στην κατάλληλη θέση για να παρέμβει με σχετικά ασφαλή τρόπο», ανέφερε.

Η 65χρονη Χέινς μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε εγχείρηση στη διάρκεια της νύχτας, ενώ παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Η ίδια φέρεται να έχει χάσει το πόδι της, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.