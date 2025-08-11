Από θαύμα ζει ένας 24χρονος άνδρας από την Αλγερία, που βρέθηκε γαντζωμένος από συρμό τρένου υψηλής ταχύτητας στην Αυστρία. Το απίθανο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (9/8), όταν ο νεαρός, βρέθηκε εκτός του συρμού στο σταθμό Σανκτ Πέλτεν, δυτικά της Βιέννης, ενώ είχε βγει για να καπνίσει.

Ο άνδρας πιάστηκε από το εξωτερικό του τρένου και έγινε αντιληπτός όταν άρχισε να χτυπά τα παράθυρα, με αποτέλεσμα ο μηχανοδηγός να ενεργοποιήσει το φρένο έκτακτης ανάγκης. Το πλήρωμα τον επιβίβασε και ο συρμός συνέχισε το δρομολόγιο προς Βιέννη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Heute, ο άνδρας εκμεταλλεύτηκε τη στάση για να καπνίσει, όμως δεν πρόλαβε να επιβιβαστεί κανονικά και σκαρφάλωσε στον χώρο μεταξύ δύο βαγονιών. Στον σταθμό Meidling της Βιέννης, ο 24χρονος παραδόθηκε στην αστυνομία.

Αντίστοιχο περιστατικό είχε καταγραφεί τον περασμένο Ιανουάριο στη Γερμανία, όταν ένας 40χρονος Ούγγρος επέζησε κρεμασμένος σε τρένο υψηλής ταχύτητας για 30 χιλιόμετρα, επίσης επειδή δεν είχε προλάβει να τελειώσει το τσιγάρο του πριν την αναχώρηση.