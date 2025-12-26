Μια ανάρτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα του X από έναν δημοφική αναλυτή δεδομένων της Formula 1, έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα εντυπωσιακό βίντεο που δείχνει τις οδηγικές ικανότητες του Μαξ Φερστάπεν.

Το βίντεο, που δημοσιεύθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων και συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες περισσότερα από 47.000 likes και 2,3 εκατ. προβολές δείχνει τον 18χρονο, τότε Ολλανδό οδηγό, πίσω από το μονοθέσιο RB10 της Formula 1 στην εξαιρετικά επικίνδυνη πίστα σκι Streif, στο Kitzbühel της Αυστρίας, στο πλαίσιο του Red Bull Racing Show Run το 2016.

Γνωστή για τις απότομες κλίσεις που φτάνουν έως και το 85%, τα βραχώδη σημεία και το ελάχιστο περιθώριο λάθους η πίστα ήταν εντελώς ακατάλληλη για μονοθέσια της Formula 1. Ωστόσο, χάρη στο ταλέντο του Φερστάπεν και στην αεροδυναμική πρόσφυση το χιονισμένο τερέν αποδείχθηκε μια ακόμη πρόκληση για τον οδηγό της Red Bull που βασίστηκε αποκλειστικά στην ακρίβεια της οδήγησής του, χωρίς καν τη χρήση χειμερινών ελαστικών. Πραγματικά εικόνες που κόβουν την ανάσα.