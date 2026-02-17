Σοκ έχει προκαλέσει στο αυστριακό ποδόσφαιρο η υπόθεση με άνδρα που κατηγορείται ότι κατέγραφε βίντεο από κρυφές κάμερες στα αποδυτήρια και τα ντους της γυναικείας ομάδας της Άλταχ. Η υπόθεση οδηγείται στο δικαστήριο την επόμενη εβδομάδα και ήδη χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο σοβαρές που έχουν απασχολήσει τον χώρο του αθλητισμού στην Αυστρία.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Feldkirch, περίπου 30 γυναίκες έχουν ταυτοποιηθεί στα επίμαχα βίντεο, ενώ κάποιες εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν και αστικά κατά του κατηγορούμενου. Η Aλταχ αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία της χώρας, γεγονός που δίνει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στο σκάνδαλο.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρει ο Guardian, μία παίκτρια που μίλησε ανώνυμα στον δημοσιογράφο Μάρκους Κραουτμπέργκερ της «Vorarlberger Nachrichten» είχε αποκαλύψει ότι οι αθλήτριες ενημερώθηκαν για την υπόθεση από τα μέσα ενημέρωσης και στη συνέχεια κλήθηκαν σε συνάντηση. «Ήμασταν εντελώς σοκαρισμένες. Ήταν σαν να τραβήχτηκε το χαλί κάτω από τα πόδια μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιέγραψε πως η ομάδα προσπαθεί ακόμη να διαχειριστεί όσα έχουν συμβεί. «Θα χρειαστεί πολύς χρόνος. Υπάρχουν καλύτερες και χειρότερες μέρες. Οι σκέψεις μου επιστρέφουν συχνά σε αυτή την υπόθεση και τότε συνειδητοποιείς πόσο αηδιαστικό είναι αυτό που συνέβαινε», είπε.

Ο Κραουτμπέργκερ, που έχει καλύψει εκτενώς το σκάνδαλο της Aλταχ, σημείωσε ότι αρκετές παίκτριες επικοινώνησαν μαζί του επειδή δεν ήθελαν να υποβαθμιστεί η υπόθεση. Μετά τη δημοσίευση του πρώτου ρεπορτάζ, όπως ανέφερε, έγινε δυσκολότερη η επικοινωνία με τον σύλλογο.

Πολιτικές αντιδράσεις

Η υπόθεση προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις. Η υπουργός Αθλητισμού της Αυστρίας, Μιχαέλα Σμιντ χαρακτήρισε τις καταγγελίες «αηδιαστικές» και ζήτησε πλήρη διερεύνηση από τις αρχές, καθώς και ριζικές αλλαγές από την πλευρά του συλλόγου. Τόνισε ότι αν οι γυναίκες αθλήτριες δεν είναι ασφαλείς ούτε στα αποδυτήριά τους, τότε το πρόβλημα είναι βαθύ και συστημικό.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατάχρηση συσκευών καταγραφής και διαχείριση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης βάσει εικόνας, σύμφωνα με τον αυστριακό ποινικό κώδικα. Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν προέβη σε κατοχή, θέαση ή παραγωγή του υλικού. Το υλικό φέρεται να εντοπίστηκε έπειτα από έρευνες γερμανικών και ελβετικών αρχών για πιθανές υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας.

Σε ανακοίνωσή της, η SCR Altach υποστήριξε ότι οι παίκτριες ενημερώθηκαν άμεσα και ότι ενεργοποιήθηκαν μηχανισμοί στήριξης σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς υποστήριξης θυμάτων. Όπως τονίζεται, στόχος ήταν να υπάρχει ασφαλές περιβάλλον επικοινωνίας με εξωτερικούς και εσωτερικούς συμβούλους.

Advertisement

Παράλληλα, ο σύλλογος απάντησε σε ερωτήματα του υπουργείου πριν από τα Χριστούγεννα και, μέσω του Μάνουελ Γουίλαμ, γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερική διαδικασία για την ενίσχυση μέτρων προστασίας και πρόληψης. Σε συνεργασία με την αυστριακή ομοσπονδία και την Αθλητική Ομοσπονδία της χώρας, αναμένονται νέες πρωτοβουλίες ασφαλείας μέσα στον Μάρτιο.

Η Κλαούντια Κόλερ, επικεφαλής του οργανισμού 100% Sport που ασχολείται με δράσεις για την ασφάλεια στον αθλητισμό, τόνισε ότι η υπόθεση αναδεικνύει τα κενά στις στρατηγικές πρόληψης. Όπως είπε, οι πολιτικές προστασίας πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρες και διαφανείς, διαφορετικά δεν επιτελούν τον σκοπό τους.

Η υπόθεση Aλταχ, όπως πλέον αποκαλείται στην Αυστρία, έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για την ασφάλεια των γυναικών στον αθλητισμό. Η Μιχαέλα Σμιντ ξεκαθάρισε ότι η χώρα οφείλει να διδαχθεί από το συγκεκριμένο περιστατικό, υπογραμμίζοντας πως όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριες αξίζουν προστασία από κατάχρηση εξουσίας και σεξουαλική παρενόχληση

Advertisement