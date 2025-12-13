Με σύνθημα «Φτάνει πια με τα προσχήματα – η ευρωπαϊκή γεωργία και η επισιτιστική ασφάλεια βρίσκονται σε κίνδυνο», οι αγρότες από τα 27 κράτη μέλη με τα τρακτέρ τους «εισβάλλουν» στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου πηγή x copa copega

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Με το σύνθημα «Φτάνει πια με τα προσχήματα – η ευρωπαϊκή γεωργία και η επισιτιστική ασφάλεια βρίσκονται σε κίνδυνο», ο αγροτικός κόσμος της Ευρώπης ετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές διαμαρτυρίες των τελευταίων ετών. Παράλληλα με τις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα, χιλιάδες αγρότες από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης ελληνικής αντιπροσωπείας, θα συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, την ώρα που στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα θα διεξάγεται μία από τις σημαντικότερες συνόδους κορυφής της Ένωσης και η τελευταία του έτους.

Στο τραπέζι των ηγετών θα βρεθούν κρίσιμα ζητήματα, με αιχμή τη συνέχιση της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, αλλά και οι πρώτες ουσιαστικές πολιτικές κατευθύνσεις για τον επόμενο μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, από το οποίο θα εξαρτηθεί και το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ένα τραγούδι για την Ούρσουλα

Σύμφωνα με την Copa-Cogeca, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί αγρότες και αγροτικούς συνεταιρισμούς, εκπρόσωποι και από τα 27 κράτη-μέλη έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους. Πρόκειται για την πρώτη φορά που αγρότες από κάθε χώρα της ΕΕ συμμετέχουν σε κοινή κινητοποίηση αυτού του μεγέθους, γεγονός που, όπως επισημαίνεται, αποτυπώνει τη βαρύτητα των αποφάσεων που λαμβάνονται αυτή την περίοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μάλιστα η Copa Copega με ανάρτησή της στo X όπου ενημερώνει για τις κινητοποιήσεις αφιερώνει και ένα τραγούδι στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον Ντερ Λάιν με στίχους όπως: No budget, no CAP, no farm will the Commission, will Brussels, let us fall so easily? “Χωρίς προϋπολογισμό, δεν υπάρχει ΚΑΠ, δεν υπάρχει αγρόκτημα… θα μας αφήσει τόσο εύκολα να πέσουμε η Επιτροπή,; οι Βρυξέλλες ακούν;“

🔔Today we received confirmation that representatives from ALL 2⃣7⃣ Member States will be attending the demonstration on 18 December!



This demonstration is already shaping up to be historic as it is the FIRST time that representatives from absolutely every EU country will gather… pic.twitter.com/AOXKWAt1Nv — COPA-COGECA (@COPACOGECA) December 10, 2025

Βασικά αιτήματα

Η διαδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας παρατεταμένης εμπλοκής στην ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, η οποία χαρακτηρίζεται από:

Απαράδεκτες προτάσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027, που στερούνται κοινής προσέγγισης και επαρκούς χρηματοδότησης

Μια εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται σε σαφές μειονέκτημα του ευρωπαϊκού αγροτικού τομέα

Την ανάγκη για απλούστευση, καλύτερη ρύθμιση και νομική ασφάλεια

Όπως επισημαίνεται, πάνω από 40 οργανώσεις-μέλη από 27 ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στην πορεία, όπου αναμένεται να δώσουν το «παρών» περίπου 10.000 αγρότες. Οι Ευρωπαίοι αγρότες ζητούν συγκεκριμένες λύσεις που θα εγγυώνται την ανταγωνιστικότητά τους, το εισόδημά τους και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προβληματισμοί για την ΚΑΠ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στους αγρότες η πορεία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του νέου επταετούς προϋπολογισμού. Παρότι ο συνολικός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός αυξάνεται διαχρονικά, αγροτικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι το μερίδιο της γεωργίας έχει μειωθεί αισθητά σε σύγκριση με το παρελθόν, γεγονός που μεταφράζεται σε περιορισμένους διαθέσιμους πόρους για τον πρωτογενή τομέα.

Οι προτάσεις που συζητούνται προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την ένταξη της ΚΑΠ σε ευρύτερα χρηματοδοτικά «καλάθια», εξέλιξη που, σύμφωνα με τους παραγωγούς, δημιουργεί κενό χρηματοδότησης μετά το 2027 και αυξάνει την αβεβαιότητα.

Stop à l’enfumage !

A l’appel du @COPACOGECA & aux côtés de la @FNSEA

Je serai à Bruxelles le 18 décembre pour dire haut & fort qu’il nous faut un budget de la #PAC à la hauteur des enjeux de Souveraineté 🇫🇷 & 🇪🇺

Non à la baisse de la PAC !

Non à la baisse de la PAC !

Non à la taxe Engrais!#TousàBruxelles pic.twitter.com/1Vv1SctOy8

Αντιδράσεις για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αντίδραση απέναντι στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, με αιχμή τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur, η οποία επανέρχεται στο προσκήνιο ενόψει της συνόδου κορυφής. Αγρότες από χώρες όπως το Βέλγιο, η Ιταλία και η Γαλλία υποστηρίζουν ότι η συμφωνία αυτή ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς επιτρέπει την είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων που δεν παράγονται με τα ίδια περιβαλλοντικά και υγειονομικά πρότυπα που ισχύουν στην ΕΕ, με άμεσες επιπτώσεις τόσο στο εισόδημα των παραγωγών όσο και στη διατροφική ασφάλεια.

Οι Ευρωπαίοι αγρότες ζητούν άμεσες και συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να επωμίζονται μόνοι τους τις συνέπειες της πολιτικής αβεβαιότητας και των δομικών αλλαγών.

Με την κινητοποίηση στις Βρυξέλλες επιδιώκουν να καταστήσουν σαφές ότι, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να λάβει αποφάσεις στρατηγικής σημασίας για το κοινό της μέλλον, η γεωργία και η επισιτιστική ασφάλεια δεν μπορούν να παραμένουν στο περιθώριο.

