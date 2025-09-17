Η Αίγυπτος βρίσκεται σε συναγερμό μετά την εξαφάνιση ενός ανεκτίμητης αξίας χρυσού βραχιολιού ηλικίας 3.000 ετών, που ανήκε σε φαραώ και χάθηκε από το Μουσείο του Καΐρου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN, το βραχιόλι, στολισμένο με χάντρα από λάπις λάζουλι, εντοπίστηκε τελευταία φορά στο εργαστήριο συντήρησης του Μουσείου στην Πλατεία Ταχρίρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου. Η υπόθεση έχει ήδη παραπεμφθεί στις διωκτικές Αρχές και στην Εισαγγελία.

Φωτογραφία του βραχιολιού έχει σταλεί σε όλα τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και τα χερσαία σύνορα της χώρας «ως προληπτικό μέτρο για να αποτραπούν απόπειρες λαθραίας εξαγωγής», ανέφερε η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Facebook. Ο γενικός διευθυντής του Μουσείου διευκρίνισε πως κάποιες εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δεν αφορούν στο χαμένο αντικείμενο, αλλά άλλο έκθεμα που παραμένει στη συλλογή.

Η ιστορία του φαραώ Αμενεμοπέ

Το βραχιόλι ανήκε στον βασιλιά Αμενεμοπέ της 21ης Δυναστείας, που κυβέρνησε την Αίγυπτο την περίοδο 1076–723 π.Χ. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του μουσείου, ο Αμενεμοπέ ήταν «ένας σχετικά άγνωστος αλλά γοητευτικός ηγεμόνας» που είχε αρχικά ταφεί σε έναν μικρό μονόχωρο τάφο (NRT IV) στη νεκρόπολη της Τάνιδος, στο ανατολικό Δέλτα του Νείλου.

Λίγα χρόνια αργότερα, η σορός του μεταφέρθηκε για να ταφεί δίπλα στον ισχυρότερο ηγεμόνα της περιόδου, τον Ψουσέννη Α’. Ο τάφος αυτός αποκαλύφθηκε το 1940.

Οι πιθανότητες για το βραχιόλι

Ο Χρήστος Τσιρογιάννης, Έλληνας δικαστικός αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, ειδικός στα διεθνή κυκλώματα παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, σχολίασε ότι η εξαφάνιση δεν είναι «έκπληξη» λόγω της τεράστιας ζήτησης για αιγυπτιακά αρχαία.

Ειδικότερα, όπως είπε, υπάρχουν διάφορα σενάρια:

Κλοπή και λαθρεμπόριο: Θα εμφανιστεί αργά ή γρήγορα είτε σε κάποια διαδικτυακή πλατφόρμα είτε σε γκαλερί ή σε οίκο δημοπρασιών, με πλαστή προέλευση ή κάτι αόριστο.

Λιώσιμο του χρυσού: Λιγότερο επικερδές, αλλά μειώνει τον κίνδυνο αναγνώρισης.

Ιδιωτική συλλογή: Το αντικείμενο παραμένει κρυμμένο, ο συλλέκτης θα γνωρίζει ότι είναι κλεμμένο αλλά δεν θα φύγει από τη συλλογή του.

Επιστροφή ή εντοπισμός κοντά στο μουσείο: Έχουν υπάρξει τέτοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, ειδικά στην Αίγυπτο κατά την Αραβική Άνοιξη, όταν αντικείμενα που αφαιρέθηκαν από μουσεία, βρέθηκαν λίγες ημέρες αργότερα στον κήπο ή επιστράφηκαν.

Το Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι όλα τα αντικείμενα που βρίσκονταν στο εργαστήριο συντήρησης, θα καταγραφούν και θα ελεγχθούν από ειδική επιτροπή.

Επισημαίνεται ότι η παράνομη διακίνηση αιγυπτιακών αρχαιοτήτων παραμένει μείζον ζήτημα για τη χώρα.

Μόλις πέρσι, οι Αρχές συνέλαβαν δύο άνδρες που προσπάθησαν να αφαιρέσουν εκατοντάδες αρχαία ευρήματα από τον βυθό της θάλασσας στον κόλπο του Αμπουκίρ, κοντά στην Αλεξάνδρεια. Όπως ομολόγησαν, στόχος τους ήταν η πώληση των αντικειμένων στη μαύρη αγορά.