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Το αίτημα αφορά την παροχή εξουσιοδότησης στις ένοπλες δυνάμεις ώστε να λάβουν αμυντικά μέτρα για τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Πρόεδρος Σίσι διευκρίνισε ότι η πιθανή στρατιωτική κινητοποίηση θα έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και θα πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν αιτήματος του Ριάντ.

Η διαδικασία αυτή εναρμονίζεται με το άρθρο 152 του αιγυπτιακού Συντάγματος, το οποίο απαιτεί έγκριση της Βουλής για την αποστολή ενόπλων δυνάμεων εκτός των κρατικών συνόρων.

Η αιγυπτιακή πλευρά υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια των κρατών του Κόλπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της δικής της εθνικής ασφάλειας εν μέσω των περιφερειακών εξελίξεων.

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Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Αιγύπτου θα πραγματοποιήσει έκτακτη ολομέλεια, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι προκειμένου να δοθεί στις ένοπλες δυνάμεις εντολή να λάβουν αμυντικά μέτρα για τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, εφόσον το ζητήσει το Ριάντ.

Τα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 13:00, υπό την προεδρία του Συμβούλου Χισάμ Μπαντάουι, Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, με σκοπό τη συζήτηση του αιτήματος του Προέδρου, το οποίο ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης των νέων τάξεων της Αιγυπτιακής Στρατιωτικής Ακαδημίας το Σάββατο.

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Σίσι: Η κίνηση είναι αμυντική, όχι επιθετική.



Ο Σίσι επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Αιγύπτου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της κυριαρχίας της Σαουδικής Αραβίας, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε κίνηση των ενόπλων δυνάμεων προς αυτή την κατεύθυνση θα έχει ως σκοπό την άμυνα και την προστασία, και όχι την επίθεση ή την έναρξη πολέμου με οποιονδήποτε.

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κάιρο στέκεται στο πλευρό του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και των κρατών του Κόλπου, θεωρώντας ότι η ασφάλεια του Κόλπου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αιγυπτιακής εθνικής ασφάλειας και ότι οποιαδήποτε απειλή για την ασφάλεια του Βασιλείου αντανακλάται στην αραβική και αιγυπτιακή ασφάλεια.

Η έγκριση συνδέεται με αίτημα της Σαουδικής Αραβίας



Ο Σίσι συνέδεσε τη στρατιωτική κίνηση με την παραλαβή αιτήματος από τη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας ότι η Αίγυπτος είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στα μέτρα που χρειάζεται το Βασίλειο για την υπεράσπιση της ασφάλειάς του, στο πλαίσιο του συντονισμού μεταξύ των δύο χωρών και της αντιμετώπισης των περιφερειακών εξελίξεων.

Η έκκληση αυτή έρχεται εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή και των επανειλημμένων αιτημάτων της Αιγύπτου για αποκλιμάκωση και διατήρηση της ασφάλειας στον Κόλπο, στην Ερυθρά Θάλασσα και στις διεθνείς θαλάσσιες οδούς.

Τι ορίζει το αιγυπτιακό Σύνταγμα;



Το άρθρο 152 του αιγυπτιακού Συντάγματος ορίζει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να κηρύξει πόλεμο, ούτε να αποστείλει τις ένοπλες δυνάμεις σε αποστολή μάχης εκτός των συνόρων του κράτους, παρά μόνο μετά από διαβούλευση με το Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας και κατόπιν έγκρισης της Βουλής των Αντιπροσώπων με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών της.

Κατά τη συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθούν οι διαδικασίες που σχετίζονται με την απαιτούμενη εξουσιοδότηση, υπό το πρίσμα των συνταγματικών κανόνων που ρυθμίζουν τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων σε πολεμικές αποστολές εκτός της χώρας.