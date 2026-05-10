Σάλος εχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο από βίντεο που κυκλοφορεί και δείχνει την Αυστριακή ακτιβίστρια και εικαστικό Φλορεντίνα Χόλζινγκερ να αιωρείται μέσα σε μια μεγάλη χάλκινη καμπάνα, λειτουργώντας η ίδια ως το «γλωσσίδι» που παράγει τον ήχο.

Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάστηκε ως εγκατάσταση (installation) λίγο πριν την επίσημη έναρξη της φετινής Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας και αποτελεί, σύμφωνα με την ίδια, μια καλλιτεχνική αντίδραση απέναντι σε αυτό που περιγράφει ως επερχόμενη «κλιματική καταστροφή».

Mensch als Klöppel: Wienerin "läutet" Biennale in Venedig ein



Schon vor dem offiziellen Start der diesjährigen Kunstbiennale in Venedig sorgt die Wienerin Florentina Holzinger für Wirbel. Im Zentrum des Österreichischen Pavillons hängt eine monumentale Glocke, die stündlich von… pic.twitter.com/I1S1qelYyc — Russian Market (@runews) May 6, 2026

Στο έργο της, η Χόλζινγκερ αξιοποιεί την καμπάνα, στην οποία αναγράφεται στα λατινικά «Ω ΚΑΙΡΟΙ Ω ΗΘΗ», ως ένα από τα παλαιότερα συστήματα προειδοποίησης της ανθρωπότητας. Το γεγονός ότι χρησιμοποιεί το ίδιο της το σώμα για να δημιουργήσει τον ήχο υπογραμμίζει τον συμβολισμό πως η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι απομακρυσμένο, αλλά μια πραγματικότητα που επηρεάζει άμεσα την ανθρώπινη ύπαρξη.

Ridículo 🤦🤦. En Venecia (Italia), del 5 al 6 de mayo de 2026 (previa a la inauguración oficial el 9 de mayo), la artista austriaca Florentina Holzinger presentó en el Pabellón Austriaco de la 61va Bienal de Venecia 2026 (“Seaworld Venice”) una performance sobre el apocalipsis… pic.twitter.com/bwH6ZAE6yv — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) May 6, 2026

Η Αυστριακή καλλιτέχνις είναι γνωστή για τις τολμηρές, ωμές και συχνά σωματικά απαιτητικές παραστάσεις της, στις οποίες συνδυάζει στοιχεία μπαλέτου, ακροβατικών και έντονων, σοκαριστικών εικόνων, επιδιώκοντας να προκαλεί ισχυρές αντιδράσεις στο κοινό.