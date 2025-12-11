Στην Αυστραλία έφτασαν οι πρώτοι «κλιματικοί μετανάστες» που εγκατέλειψαν το Τουβαλού, ένα απομακρυσμένο νησιωτικό κράτος στον Ειρηνικό, με την ελπίδα να διατηρήσουν τους δεσμούς με την πατρίδα τους που βυθίζεται.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, πάνω από το ένα τρίτο των 11.000 κατοίκων του Τουβαλού έχει υποβάλει αίτηση στην Αυστραλία για κλιματική βίζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπεγράφη πριν από δύο χρόνια μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, ο αριθμός των θεωρήσεων είναι περιορισμένος σε 280 ετησίως, ώστε να αποφευχθεί η μαζική φυγή εξειδικευμένου δυναμικού από το μικρό κράτος.

Στην πρώτη ομάδα μεταναστών που εγκρίθηκε περιλαμβάνονται η πρώτη γυναίκα οδηγός ανυψωτικού οχήματος στο Τουβαλού, μια οδοντίατρος και ένας πάστορας, ο οποίος θα έχει ως αποστολή να στηρίζει πνευματικά τους συμπατριώτες του στην ξενιτιά, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της αυστραλιανής κυβέρνησης.

Το Τουβαλού, αποτελούμενο από χαμηλές ατόλες μεταξύ Αυστραλίας και Χαβάης, είναι από τις πιο ευάλωτες χώρες στον κόσμο απέναντι στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Στο κύριο νησί Φουναφούτι, η στεριά σε πολλά σημεία είναι μόλις όσο φαρδύς ένας δρόμος, ενώ τα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο… στον διάδρομο του αεροδρομίου λόγω έλλειψης χώρου.

Με βάση προβλέψεις της NASA, έως το 2050 οι καθημερινές παλίρροιες θα κατακλύζουν το 50% της ατόλης Φουναφούτι, όπου κατοικεί το 60% του πληθυσμού της χώρας, εξαιτίας ανόδου της στάθμης της θάλασσας κατά ένα μέτρο. Στο χειρότερο σενάριο, με τη στάθμη να αυξάνεται κατά δύο μέτρα, το 90% της κύριας ατόλης θα βρεθεί κάτω από το νερό.

Μεταξύ των πρώτων που έφτασαν στην Αυστραλία είναι ο Μανιπούα Πουαφολάου, ασκούμενος πάστορας από το Φουναφούτι, ο οποίος σκοπεύει να εγκατασταθεί στη μικρή πόλη Ναρακοόρτε της Νότιας Αυστραλίας, όπου ήδη ζει και εργάζεται μια μικρή κοινότητα κατοίκων του Ειρηνικού. «Οι άνθρωποι χρειάζονται όχι μόνο φυσική και οικονομική ευημερία, αλλά και πνευματική καθοδήγηση», ανέφερε σε βίντεο του ΥΠΕΞ της Αυστραλίας.

Ο πρωθυπουργός του Τουβαλού, Φελέτι Τίο, επισκέφθηκε πρόσφατα την κοινότητα συμπατριωτών του στο Μέλτον της Μελβούρνης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης των ισχυρών πολιτιστικών δεσμών πέρα από τα σύνορα, καθώς ολοένα και περισσότεροι πολίτες αναγκάζονται να μεταναστεύσουν.

Από το Τουβαλού στην Αυστραλία με κλιματικές βίζες

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, σημείωσε ότι οι κλιματικοί μετανάστες του Τουβαλού θα αποτελέσουν θετική προσθήκη για την αυστραλιανή κοινωνία. Όπως τόνισε, η ειδική βίζα προσφέρει «κινητικότητα με αξιοπρέπεια», επιτρέποντας στους κατοίκους του Τουβαλού να ζήσουν, να εργαστούν και να σπουδάσουν στην Αυστραλία καθώς οι κλιματικές συνέπειες επιδεινώνονται.

Η Αυστραλία έχει ήδη οργανώσει υπηρεσίες υποστήριξης για την εγκατάσταση οικογενειών του Τουβαλού στη Μελβούρνη, την Αδελαΐδα και το Κουίνσλαντ.

Ανάμεσά τους η Κιτάι Χαουλάπι, η πρώτη γυναίκα οδηγός περονοφόρου στο Τουβαλού, η οποία παντρεύτηκε πρόσφατα και σχεδιάζει να μετεγκατασταθεί στη Μελβούρνη, με στόχο να βρει εργασία και να συνεχίσει να στηρίζει οικονομικά την οικογένειά της.

Η οδοντίατρος Μασίνα Ματόλου, μητέρα τριών παιδιών και σύζυγος ναυτικού, θα μετακομίσει με την οικογένειά της στο Ντάργουιν, όπου επιθυμεί να εργαστεί σε κοινότητες αυτοχθόνων. «Μπορώ πάντα να φέρω ό,τι νέο μαθαίνω από την Αυστραλία πίσω στην κουλτούρα της πατρίδας μου, απλώς για να βοηθήσω», είπε σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή της.

