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Ο ίδιος προειδοποίησε ότι όσοι προκαλούν αναταραχές στην πρωτεύουσα θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα απέκλεισε την επιστροφή σε πρακτικές του παρελθόντος.

Η Γραμματεία της Βουλής εξετάζει αίτημα των Σοσιαλιστών για αποβολή είκοσι βουλευτών της αντιπολίτευσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των Δημοκρατικών.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους υπουργούς του την απομάκρυνση διευθυντών δημόσιων υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της αξιοκρατίας.

Φοιτητές και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης προγραμματίζουν νέα μεγάλη διαδήλωση στα Τίρανα για το ερχόμενο Σάββατο.

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Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα κάλεσε σήμερα για τέταρτη φορά τους διαδηλωτές σε διάλογο, ενώ οι διαδηλώσεις μαίνονται σε όλη την Αλβανία. Ο Ράμα τοποθέτησε πάνω στα πέτρινα παγκάκια μπροστά από το γραφείο του κόκκινα μαξιλάρια με προσκλήσεις για διάλογο. Από τις κόκκινες βελούδινες καρέκλες, που είχε βγάλει τις προηγούμενες ημέρες, στις μαύρες και στα πέτρινα παγκάκια, ο Ράμα επιχειρεί με σχεδόν θεατρικό τρόπο να καλέσει τους διαδηλωτές σε διάλογο, χωρίς ωστόσο ανταπόκριση μέχρι στιγμής.

Στο σημερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του δηλώνει την ετοιμότητά του για διάλογο και τονίζει ότι το παρελθόν δεν έχει καμία πιθανότητα να επιστρέψει. Για ακόμη μια φορά προειδοποίησε πως όσοι πήραν όμηρο την πρωτεύουσα, θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου.

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Another day, another theatrical performance by Edi Rama himself who is still expecting a “dialogue” with the students. At least he added the pillows this time around. pic.twitter.com/XbeVnsylu5 — Shefqet Fejzo🇦🇱 (@ShefqetFejzo11) October 23, 2026

Ιδιαίτερα καθοριστική για τις εξελίξεις αναμένεται να είναι η απόφαση της Γραμματείας Διαδικασιών, Ψηφοφορίας και Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία θα εξετάσει σήμερα (άρχισε η συνεδρίαση στις 10:00, τοπική ώρα), το αίτημα ομάδας βουλευτών του Σοσιαλιστικού Κόμματος για την αποβολή 20 συναδέλφων τους από το Δημοκρατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης, έπειτα από συγκρούσεις στην χθεσινή ολομέλεια.

Ύστερα από αυτό το αίτημα των Σοσιαλιστών, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών, Γκάζμεντ Μπάρντι, αντέδρασε χαρακτηρίζοντας την απόφαση αυτή σοβαρή πράξη πολιτικής επιθετικότητας και προσπάθεια φίμωσης της αντιπολίτευσης.

Έπειτα από τις πολύμηνες διαμαρτυρίες των «Φλαμίνγκο» και τις διαδηλώσεις των φοιτητών, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, σε μία κίνηση για την αξιοκρατία και την πάταξη της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση, ζήτησε από τους υπουργούς να ξεκινήσουν διαδικασία για την απομάκρυνση διευθυντών υπηρεσιών και ιδρυμάτων που υπάγονται στα υπουργεία τους, ζητώντας την παραίτηση τους. Εξαιρούνται τα υπουργεία, Υγείας, Παιδείας και Δημόσιας Τάξης. Ο επικεφαλής της κυβέρνησης επικοινώνησε για το θέμα με υπουργούς του χθες, Πέμπτη, ενώ βρισκόταν στην Μπούντα του Μαυροβουνίου για την Διάσκεψη του Βερολίνου και μετά την συνάντηση του με τον Γερμανό Καγκελάριο Μερτς.

Φοιτητές και αντιπολίτευση καλούν τους Αλβανούς πολίτες αύριο, Σάββατο, σε μεγάλη διαδήλωση στα Τίρανα.