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«Υπάρχουν τρία πράγματα που δεν μπορείς να προβλέψεις: Ο Θεός, το σεξ και η ΕΕ» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έντι Ράμα, σχετικά με την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, κατά την άφιξή του στη σύνοδο ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο, προκαλώντας αμηχανία στους δημοσιογράφους που κάλυπταν το γεγονός.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός στάθηκε στην ανάγκη επιτάχυνσης της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, αναφέροντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει την αρχή της αξιοκρατίας στη διαδικασία διεύρυνσης, αλλά παράλληλα να προχωρήσει χωρίς ιδιαίτερη χρονοτριβή προς την κατεύθυνση ενός μοντέλου σταδιακής ένταξης των υποψήφιων χωρών.

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Οι δηλώσεις του Έντι Ράμα:

«Αν θέλετε να στείλετε ένα ισχυρό μήνυμα στον κόσμο, τώρα είναι η στιγμή. Βρισκόμαστε όλοι γύρω από το ίδιο τραπέζι και θα πρέπει να έχουμε όλοι ένα ειδικό καθεστώς. Δεν είναι πολύ αργά, αλλά δεν είναι αρκετό», ανέφερε ο Αλβανός πρωθυπουργός.

Σχετικά με τον χρόνο ένταξης της χώρας στην ΕΕ, ο Ράμα δήλωσε: «Ο Θεός, το σεξ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να προβλεφθούν». Στην συνέχεια ρωτήθηκε για τις διαδηλώσεις που γίνονται στην Αλβανία με αφορμή τα φημολογούμενα σχέδια ανέγερσης τουριστικού συμπλέγματος από την οικογένεια Τραμπ λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, διότι δεν υπάρχει σχέδιο».

🤣 Albanian PM Edi Rama on when Albania will join the EU:



“There are three things you can't predict: God, sex and the EU.”



Probably the most accurate description of EU enlargement ever. pic.twitter.com/a8tGvClpul — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026