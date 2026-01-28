Η Amazon επιβεβαίωσε την περικοπή 16.000 εταιρικών θέσεων εργασίας την Τετάρτη, ολοκληρώνοντας ένα σχέδιο για περίπου 30.000 από τον Οκτώβριο, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον μειώσεις.

Το Reuters είχε μεταδώσει την προηγούμενη εβδομάδα πως η εταιρεία σχεδίαζε έναν δεύτερο γύρο περικοπών στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Άντι Τζάσι, ο οποίος προσπαθεί να μειώσει τη γραφειοκρατία και να εγκαταλείψει τις δραστηριότητες που δεν έχουν τις επιθυμητές επιδόσεις.

Η Amazon είπε την Τρίτη ότι κλείνει όσα «φυσικά» καταστήματα Fresh και Go είχαν μείνει, παρά τα χρόνια προσπαθειών, και ότι εγκαταλείπει το σύστημα βιομετρικών πληρωμών Amazon One, που σάρωνε την παλάμη του πελάτη.

Αν και οι 30.000 φαντάζουν λίγοι συγκριτικά με το σύνολο των 1,58 εκατομμυρίων εργαζομένων της Amazon, που δουλεύουν κυρίως σε «fulfillment centers» και αποθήκες, είναι σχεδόν το 10% των εταιρικών (corporate) εργαζομένων της και πρόκειται για τις μεγαλύτερες περικοπές στις τρεις δεκαετίες της εταιρείας, ξεπερνώντας τις 27.000 το 2022-2023. Οι περικοπές αυτές ήταν απαραίτητες για την ενίσχυση της εταιρείας μέσω της «μείωσης στρωμάτων, αύξησης ιδιοκτησίας και απομάκρυνσης γραφειοκρατίας» στην Amazon, υποστήριξε σε ανάρτησή της η Μπεθ Γκαλέτι, κορυφαίο στέλεχος του κολοσσού στον τομέα των ανθρώπινων πόρων. Η ίδια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μειώσεων, λέγοντας ότι κάποιες ομάδες θα συνεχίσουν να «κάνουν ρυθμίσεις».

Οι τελευταίες αυτές περικοπές σηματοδοτούν τον δεύτερο μεγάλο γύρο περικοπών μέσα σε τρεις μήνες αφού η Amazon έκοψε 14.000 θέσεις τον Οκτώβριο, αποδίδοντάς τες στην Τεχνητή Νοημοσύνη και προβληματισμούς για τις αλλαγές στην εταιρική κουλτούρα.

Η Amazon είπε ότι είχε κάνει πολλές προσλήψεις κατά την πανδημία Covid-19, που είχαν εκτοξευτεί οι online αγορές. «Κάποιοι από εσάς ίσως ρωτήσουν αν είναι η αρχή ενός νέου ρυθμού, όπου ανακοινώνουμε ευρείς μειώσεις κάθε λίγους μήνες…δεν είναι αυτό το σχέδιό μας» πρόσθεσε η Γκαλέτι.

Η Amazon την Τρίτη έστειλε κατά λάθος ένα email που φαινόταν να αναφέρεται στο σχέδιο απολύσεων ως «Project Dawn», σε κάποια μέλη του προσωπικού των Amazon Web Services, ταράζοντας χιλιάδες εργαζόμενους. Το πλήρες εύρος των περικοπών δεν έχει γίνει γνωστό, μα εργαζόμενοι από μονάδες των AWS, την Alexa, το Prime Videο και άλλους τομείς φαίνονταν να επηρεάζονται.

Οι περικοπές υποδεικνύουν και το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τις δυναμικές στο εταιρικό προσωπικό: Σημαντικές βελτιώσεις στους βοηθούς Τεχνητής Νοημοσύνης βοηθούν επιχειρήσεις να εκτελούν διάφορα καθήκοντα, από πιο απλά μέχρι πιο πολύπλοκα. Ο Τζάσι είχε πει το περασμένο καλοκαίρι πως η αύξηση της χρήσης εργαλείων ΑΙ θα μπορούσε να σημαίνει μεγαλύτερη αυτοματοποίηση, με αποτέλεσμα την απώλεια εταιρικών θέσεων εργασίας.

Στελέχη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός είπαν την προηγούμενη εβδομάδα πως, αν και θέσεις εργασίας θα χάνονταν, θα εμφανίζονταν καινούριες, με δύο να λένε στο Reuters πως η AI θα αποτελούσε και δικαιολογία για εταιρείες που σκόπευαν να προβούν σε απολύσεις ούτως ή άλλως.

Με πληροφορίες από Reuters