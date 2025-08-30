Ένας εξαιρετικά σπάνιος, πορτοκαλί καρχαρίας ανακαλύφθηκε από ψαράδες στα ανοικτά των ακτών της Κόστα Ρίκα αυτό το μήνα. Πέρα από το μέγεθός του, ξεχώριζε για το πορτοκαλί χρώμα του και τα λευκά μάτια, κάτι πραγματικά ασυνήθιστο για αυτό το είδος ζώου. Αν και απελευθερώθηκε αμέσως, η ανακάλυψή του σόκαρε την επιστημονική κοινότητα.



Credit: Marioxis Macías-Cuyare

«Ένα μοναδικό γεγονός στην ιστορία της θάλασσας που έχει αφήσει άναυδους βιολόγους, ψαράδες και λάτρεις των ωκεανών», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η εταιρεία Parismina Domus Dei.

Advertisement

Advertisement

Έναν χρόνο μετά την πρώτη του παρατήρηση, έχει γίνει μια από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις στη σύγχρονη Βιολογία. Όπως επισημαίνει μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Marine Biodiversity, πρόκειται για έναν καρχαρία-νοσοκόμο (Ginglymostoma cirratum) μήκους δύο μέτρων.

Ο ενήλικος καρχαρίας εμφάνιζε έντονη κιτρινο-πορτοκαλί χρώση και λευκά μάτια, υποδεικνύοντας μια πάθηση γνωστή ως αλμπινο-ξανθοχρωμισμός», σημειώνεται στη μελέτη ερευνητών του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του Ρίο Γκράντε της Βραζιλίας.

Οι ερευνητές προσπαθούν να εξηγήσουν πώς αυτός ο καρχαρίας κατάφερε να φτάσει στην ενηλικίωση. Το έντονο χρώμα του δεν είναι μόνο εντυπωσιακό, αλλά τον καθιστά και εύκολη λεία για τα αρπακτικά. Οι καρχαρίες-νοσοκόμοι κινδυνεύουν, επίσης, με εξαφάνιση. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, από «ευάλωτο» είδος έχουν περάσει στο «κρίσιμα απειλούμενο» είδος από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης [IUCN], λόγω της μείωσης του πληθυσμού τους κατά 80% σε διάστημα 30 ετών.

Οι κύριες απειλές είναι η τυχαία αλιεία και το εμπόριο πτερυγίων, σε συνδυασμό με την αργή αναπαραγωγική τους βιολογία και την απώλεια του οικοτόπου τους σε σπηλιές και βραχώδεις περιοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες Researchgate