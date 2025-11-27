Μία γυναίκα έχασε σήμερα τη ζωή της και ένας άνδρας από την Ελβετία τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση καρχαρία σε παραλία κοντά σε ένα δημοφιλές σημείο για σερφ στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κλήθηκαν σε μια παραλία στον Κόλπο Κράουντι κοντά στο Πορτ Μακουάρι, που βρίσκεται περίπου 350 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ, μετά τις πληροφορίες ότι δύο άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση από καρχαρία, ανακοίνωσε η αστυνομία της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η γυναίκα, 20 ετών, κατέληξε επί τόπου.

Ο άνδρας, στην ίδια ηλικία, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Η παραλία αποκλείστηκε καθώς οι αρχές προσπαθούν να διακριβώσουν το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε στους δύο ανθρώπους, είπαν οι αρχές.

