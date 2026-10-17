Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μαζικές διαδηλώσεις για το κόστος της εκπαίδευσης και τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις προκάλεσαν έντονα επεισόδια στο κέντρο των Βρυξελλών μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αρχές χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και υδροφόρα οχήματα για να διαλύσουν το πλήθος, το οποίο προχώρησε σε οδοφράγματα και ανατροπή οχημάτων κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό.

Παράλληλες ειρηνικές κινητοποιήσεις εργαζομένων και φοιτητών πραγματοποιήθηκαν στη Λιέγη με αιτήματα σχετικά με τη χρηματοδότηση της παιδείας και την κοινωνική ανισότητα.

Ο υπουργός Εσωτερικών καταδίκασε τα επεισόδια, δηλώνοντας ότι οι αρχές θα λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της τάξης.

Το ευρύτερο κλίμα κοινωνικής έντασης στην Ευρώπη επεκτείνεται με διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας που συνεχίζονται στη Γαλλία και την Αλβανία.

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Κλίμα έντασης επικρατεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, με αφορμή τις μαζικές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν από τη Γαλλία λόγω της ακρίβειας και της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Το κύμα των κινητοποιήσεων έχει επεκταθεί και στην Αλβανία, όπου τα Τίρανα βρίσκονται σε κατάσταση παράλυσης εδώ και πέντε ημέρες, ενώ στο Βέλγιο οι διαμαρτυρίες για το εκπαιδευτικό σύστημα συνοδεύονται από σοβαρά επεισόδια στις Βρυξέλλες.

Οι κινητοποιήσεις στη βελγική πρωτεύουσα συνεχίζονται και σήμερα, 17 Οκτωβρίου, με εκατοντάδες φοιτητές και μέλη κοινωνικών κινημάτων να έρχονται αντιμέτωποι με τις αστυνομικές δυνάμεις. Φοιτητικές οργανώσεις που διαδηλώνουν σε μεγάλες πόλεις της χώρας εκφράζουν την αντίθεσή τους στην αύξηση του κόστους της εκπαίδευσης, αλλά και σε μεταρρυθμίσεις που, όπως εκτιμούν, ενδέχεται να περιορίσουν την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

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🇧🇪🚨 Affrontements à Bruxelles entre policiers et manifestants mobilisés contre les réformes de l’éducation et les mesures d’austérité La police a fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes pour disperser les protestataires https://t.co/GzdRrmTHah — Anadolu Français (@anadolufrancais) October 17, 2026

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο των Βρυξελλών, με αρκετούς να φορούν μάσκες και να φωνάζουν αντιφασιστικά συνθήματα. Η αστυνομία προχώρησε σε χρήση δακρυγόνων και εκτόξευση νερού με υδροφόρα οχήματα, ενώ, σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, διαδηλωτές ανέτρεψαν ένα αυτοκίνητο.

Η κατάσταση έγινε πιο τεταμένη περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, στην περιοχή κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Brussels-Midi. Όπως μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTBF, οι συγκεντρωμένοι χρησιμοποίησαν τμήματα περίφραξης για να δημιουργήσουν οδόφραγμα και εκτόξευσαν αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν εκ νέου με δακρυγόνα και ρίψεις νερού, προτού κινηθούν προς το πλήθος για να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Νωρίτερα το πρωί, περίπου 100 μαθητές και ενήλικες, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστές, είχαν συγκεντρωθεί κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό των Βρυξελλών. Η αρχική συγκέντρωση δεν είχε λάβει άδεια, ωστόσο στη συνέχεια οι διαδηλωτές εξασφάλισαν την έγκριση των αρχών για να πραγματοποιήσουν πορεία με κατεύθυνση τον σταθμό Brussels-Midi.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή, ενώ πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε αρκετά άτομα. Οι συμμετέχοντες φώναζαν συνθήματα κατά της αστυνομικής καταστολής και των πολιτικών που εφαρμόζει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις έρχονται μετά τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν στις 9 Οκτωβρίου, όταν αστυνομικοί και φοιτητές ήρθαν αντιμέτωποι στο περιθώριο διαδήλωσης που είχε οργανωθεί από συνδικάτα.

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Διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν και στη Λιέγη, όπου περίπου 250 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νέοι, συγκεντρώθηκαν έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Λιέγης-Γκιλεμέν. Στη συνέχεια ακολούθησαν ειρηνική πορεία προς το κέντρο της πόλης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Belga.

Στην πορεία συμμετείχαν επίσης εργαζόμενοι και γονείς, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για μια σειρά ζητημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Μεταξύ αυτών ήταν η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, το ύψος των διδάκτρων, το κόστος των δημόσιων συγκοινωνιών, οι εργασιακές συνθήκες και η κοινωνική ανισότητα.

Στη Λιέγη είχαν πραγματοποιηθεί και νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο κινητοποιήσεις φοιτητών για το γαλλόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι διαδηλωτές είχαν καταγγείλει την άνοδο του κόστους των σπουδών και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό.

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Αυστηρό μήνυμα από τον υπουργό Εσωτερικών του Βελγίου

Την κατάσταση που επικρατεί στις Βρυξέλλες σχολίασε ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κεντέν, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Αυτό που εκτυλίσσεται στις Βρυξέλλες δεν αποτελεί πλέον μια απλή διαμαρτυρία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι αρχές θα αξιοποιήσουν όλα τα απαραίτητα μέσα για να αποκαταστήσουν την τάξη και να αντιμετωπίσουν όσους προκαλούν επεισόδια.

Την ίδια στιγμή, το ευρύτερο κύμα κοινωνικών αντιδράσεων στην Ευρώπη συνεχίζεται. Οι κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν στη Γαλλία με επίκεντρο την ακρίβεια, αλλά και οι διαμαρτυρίες στην Αλβανία, συνθέτουν ένα σκηνικό αυξανόμενης κοινωνικής έντασης, με διαφορετικά αιτήματα και αφορμές ανά χώρα.

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Με πληροφορίες από Reuters

Πηγή φωτογραφιών: Reuters

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