Στο εξώφυλλο του πρώτου τεύχους της γαλλικής έκδοσης του περιοδικού TIME, που κυκλοφορεί στις 18 Δεκεμβρίου, πρωταγωνιστεί η Αντζελίνα Τζολί. Η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός παραχωρεί μία από τις πιο σπάνιες και ειλικρινείς συνεντεύξεις της, μιλώντας για τη ζωή της, τα παιδιά της, τη μακρόχρονη ανθρωπιστική της δράση και, κυρίως, για τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού, μια εμπειρία που σημάδεψε βαθιά την προσωπική και δημόσια πορεία της.

Η ταινία «Couture» και οι προσωπικές της αναμνήσεις

Η Τζολί, που πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία «Couture» της Αλίς Βινοκούρ, εξηγεί πως το φιλμ έχει άμεση σύνδεση με τη δική της οικογενειακή ιστορία. Ο καρκίνος του μαστού υπήρξε μια επαναλαμβανόμενη απειλή στη ζωή της, καθώς η μητέρα της, Μαρσελίν Μπερτράν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, μετά από πολυετή μάχη με τη νόσο. Η απώλεια αυτή αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στις αποφάσεις που πήρε αργότερα για την υγεία της.

Η απόφαση που άλλαξε τα δεδομένα

Το 2013, η Αντζελίνα Τζολί ανακοίνωσε δημόσια ότι είχε υποβληθεί σε προληπτική διπλή μαστεκτομή, αφού διαπιστώθηκε ότι έφερε τη γονιδιακή μετάλλαξη BRCA1, η οποία αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών. Εκείνη την περίοδο, οι γιατροί της είχαν εκτιμήσει ότι ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου άγγιζε το 87%.

Η απόφασή της να μιλήσει ανοιχτά θεωρήθηκε τολμηρή και πρωτοφανής για το Χόλιγουντ, όμως η ίδια ήθελε να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η πρόληψη σώζει ζωές.

Η ουλή ως σύμβολο δύναμης

Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του TIME France, η Τζολί φωτογραφίζεται αποκαλύπτοντας δημόσια την ουλή από τη μαστεκτομή. Όπως εξηγεί, δεν πρόκειται για πράξη έκθεσης, αλλά για μια συνειδητή επιλογή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Ο καρκίνος του μαστού παραμένει ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως και η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στο γυναικείο φύλο.

Η ηθοποιός τονίζει ότι η γνώση, η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση στην πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο.

Το «φαινόμενο Αντζελίνα» στη δημόσια υγεία

Η δημόσια αποκάλυψη της επέμβασής της είχε μετρήσιμα αποτελέσματα. Στη Γαλλία, οι προληπτικοί έλεγχοι αυξήθηκαν κατά περίπου 20%, ένα φαινόμενο που ονομάστηκε «Angelina Effect» και θεωρείται χωρίς προηγούμενο στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η ίδια δηλώνει συγκινημένη που η προσωπική της εμπειρία συνέβαλε στο να σωθούν ζωές.

Η ανθρωπιστική της αποστολή

Πέρα από την καριέρα της στον κινηματογράφο, η Αντζελίνα Τζολί μιλά εκτενώς για την ανθρωπιστική της δράση. Ως ιδρύτρια των οργανισμών Kids in Need of Defense (KIND), του Ιδρύματος Μάντοξ και του Atelier Jolie, αλλά και με περισσότερα από 20 χρόνια ενεργούς παρουσίας στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ακόμη και ως ειδική απεσταλμένη, έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής της στη στήριξη ευάλωτων πληθυσμών.

Στις σελίδες του TIME France υπογραμμίζει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες των ίδιων των κοινοτήτων και να ενισχύει την τοπική ηγεσία.

Η πρόληψη στο επίκεντρο

Το περιοδικό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, επισημαίνοντας ότι στη Γαλλία σχεδόν 20.000 περιπτώσεις ετησίως θα μπορούσαν να αποφευχθούν μέσω τακτικού προσυμπτωματικού ελέγχου. Αναδεικνύονται βασικές πρακτικές, όπως η ετήσια γυναικολογική παρακολούθηση, ο δωρεάν προληπτικός έλεγχος για γυναίκες 50–74 ετών και η αυτοεξέταση του μαστού.

Η Αντζελίνα Τζολί, μέσα από τη δική της ιστορία, υπενθυμίζει ότι η πρόληψη δεν είναι φόβος, αλλά πράξη φροντίδας και δύναμης.