Η Αντζελίνα Τζολί, πρώην πρέσβειρα του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, επισκέφτηκε την Τετάρτη (5/11/2025) νοσοκομεία στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, όπως μετέδωσαν τα ουκρανικά ΜΜΕ.

Η διάσημη σταρ του Χόλιγουντ έφτασε στο πλαίσιο ενός φιλανθρωπικού προγράμματος για την παροχή βοήθειας σε θύματα πολέμου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Τζολί έχει ήδη επισκεφθεί αρκετές τοπικές ιατρικές εγκαταστάσεις.

Οι δημοσιευμένες φωτογραφίες δείχνουν την ηθοποιό να περνάει χρόνο με παιδιά σε ένα καταφύγιο, να τα ενθαρρύνει και να προσπαθεί να τους φέρει λίγη χαρά παρά τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν.

Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που η Αντζελίνα Τζολί δείχνει την υποστήριξή της στην Ουκρανία. Το 2014, εξέφρασε την αλληλεγγύη της και προσευχήθηκε για την ειρήνη, ενώ τον Απρίλιο του 2022 επισκέφθηκε το Λβιβ και πήγε σε ένα νοσοκομείο για παιδιά που έχουν πληγεί από βομβαρδισμούς και εκρήξεις, καθώς και ένα κέντρο για παιδιά και νέους με αναπηρίες. Η Τζολί μίλησε με εκτοπισμένες οικογένειες και εθελοντές, συμπεριλαμβανομένων παιδιών που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης στο σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ, και συγκινήθηκε από τις ιστορίες τους.

⚡️ПРЯМО ЗАРАЗ! Анджеліна Джолі ПРИЇХАЛА в УКРАЇНУ. Показали ПЕРШІ КАДРИ з ХЕРСОНА (1)