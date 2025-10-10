Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Αντζελίνα Τζολί και τον Μπραντ Πιτ φαίνεται πως απέχει πολύ από το τέλος της. Η διάσημη ηθοποιός κατέθεσε νέα αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, επαναφέροντας στο προσκήνιο την υπόθεση του γαλλικού κτήματος Château Miraval, που αποτέλεσε άλλοτε σύμβολο της αγάπης τους και σήμερα είναι πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης.

Στην αίτησή της, η Τζολί περιγράφει τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε το διαζύγιό τους, αποκαλύπτοντας ότι βρέθηκε σε οικονομική στενότητα και αναγκάστηκε να πουλήσει το μερίδιό της στο Miraval.

Όπως υποστηρίζει, μετά τον χωρισμό άφησε στον Πιτ τον πλήρη έλεγχο των οικογενειακών ακινήτων στο Λος Άντζελες και στη Γαλλία, χωρίς να λάβει αποζημίωση, με την ελπίδα ότι η κίνησή της θα συνέβαλε στην εξομάλυνση των σχέσεών τους. Ωστόσο, όπως δηλώνει, η ίδια και τα παιδιά τους δεν επέστρεψαν ποτέ στο Miraval, «λόγω των επώδυνων αναμνήσεων που συνδέονται με το μέρος».

Η Τζολί ισχυρίζεται πως οι οικονομικοί της πόροι ήταν «δεσμευμένοι» στο κτήμα και ότι δεν είχε ζητήσει από τον Πιτ διατροφή ή οικονομική υποστήριξη, γεγονός που την οδήγησε τελικά στην πώληση του μεριδίου της.

Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι πέρασε δύο χρόνια χωρίς να εργαστεί, προκειμένου να σταθεί δίπλα στα παιδιά της «σε μια δύσκολη και τραυματική περίοδο».

Από την πλευρά του, ο Μπραντ Πιτ κατηγορεί την πρώην σύζυγό του ότι πούλησε το μερίδιό της στην εταιρεία Stoli Group χωρίς τη συναίνεσή του – κάτι που η ίδια αρνείται, υποστηρίζοντας ότι δεν απαιτούνταν η έγκρισή του.

Στη νέα αγωγή της, η Τζολί ζητά επιπλέον 33.000 δολάρια για τα νομικά έξοδα που υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να καλύψει, απαντώντας στο αίτημα του Πιτ να παραδώσει προσωπικά της μηνύματα. Οι δικηγόροι της αναφέρουν πως ο Πιτ αγνόησε επανειλημμένες εκκλήσεις να αποσύρει το αίτημά του, επιβαρύνοντάς την με πρόσθετες δαπάνες.

Η υπόθεση του Miraval —το μέρος όπου το ζευγάρι παντρεύτηκε και πέρασε ευτυχισμένες στιγμές— εξακολουθεί να αποτελεί πηγή αντιπαράθεσης. Η Τζολί χαρακτηρίζει την πώληση του μεριδίου της «συναισθηματικά επώδυνη αλλά αναγκαία απόφαση», υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητά της παραμένουν τα παιδιά της και η ψυχική τους ηρεμία.

Πηγή: People

