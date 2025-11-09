Η Αντζελίνα Τζολί μίλησε έμμεσα αλλά ξεκάθαρα για το πώς την έχει επηρεάσει ο πολύχρονος δικαστικός αγώνας με τον Μπραντ Πιτ, μέσα από προσωπικά της emails που αποκαλύφθηκαν σε νέα δικαστικά έγγραφα σχετικά με τη διαμάχη για το Château Miraval, το οινοποιείο που είχαν αποκτήσει ως ζευγάρι.

Σε μήνυμα του Μαΐου 2021 προς τον οικονομικό της σύμβουλο, η σταρ του Maleficent περιγράφει την ψυχική της εξάντληση, τονίζοντας:

Advertisement

Advertisement

«Πρέπει να απομακρύνω κάθε πηγή άγχους. Ειλικρινά νιώθω πως αρρωσταίνω από την ανησυχία. Θέλω να συζητήσουμε πώς μπορώ να έχω καλύτερη υποστήριξη και να σταματήσω σχέσεις που μου προκαλούν στρες».

Η Αντζελίνα Τζολί φέρεται επίσης να έκανε έμμεση αναφορά στον αδερφό της, Τζέιμς Ηέιβεν, γράφοντας:

«Οικονομικές καταστάσεις, όπως του Τζέιμι, όπου δίνω και δίνω χωρίς ούτε ένα ‘ευχαριστώ’, είναι απλώς λάθος».

Ο Μπραντ Πιτ και η αγωγή των 35 εκατομμυρίων δολαρίων

Όπως αναφέρει το People, τον Νοέμβριο του 2023 ο Μπραντ Πιτ προχώρησε σε αγωγή ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί, υποστηρίζοντας ότι προκάλεσε ζημιά στη λειτουργία του Miraval.

Οι δικηγόροι της Αντζελίνα Τζολί απάντησαν πως:

«Η επιβαρυντική φύση αυτής της υπόθεσης είναι δημιούργημα του ίδιου του κ. Πιτ. Αφού ζητά αποζημιώσεις, φέρει και το βάρος απόδειξης των ζημιών που επικαλείται». Advertisement

Ένα επιπλέον email, από τον Οκτώβριο 2023, φέρεται να επιβεβαιώνει πως ο Μπραντ Πιτ επιδιώκει “συνεχιζόμενες αποζημιώσεις”, με την Αντζελίνα Τζολί να χαρακτηρίζει τη διαμάχη τους “έναν πόλεμο ελέγχου”.

Το αμφιλεγόμενο NDA και τα «κλειδωμένα» emails

Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Μπραντ Πιτ αρνείται να προσκομίσει έγγραφα που αφορούν έναν τετραετή NDA (συμφωνία εμπιστευτικότητας) που φέρεται να καλύπτει «προσωπική ανάρμοστη συμπεριφορά». Η πλευρά της Αντζελίνα Τζολί επιμένει ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι καθοριστικά για την υπόθεση.

Σύμφωνα με το USA Today, μια νέα κατάθεση 286 σελίδων στο Λος Άντζελες εντάσσεται στην προσπάθεια του Pitt να αποκτήσει πρόσβαση στα emails της Αντζελίνα Τζολί που σχετίζονται με την πώληση του Miraval το 2021. Ωστόσο, η νομική της ομάδα επικαλείται δικηγορικό απόρρητο, αρνούμενη να τα παραδώσει.

Advertisement

Παράλληλα, ο Μπραντ Πιτ ζητά από το δικαστήριο να απορρίψει το αίτημα της Αντζελίνα Τζολί να της καταβληθούν 33.000 δολάρια για νομικά έξοδα.

Η αρχή της διαμάχης και το περιστατικό του 2016

Η ρήξη ξεκίνησε το 2022, όταν ο Μπραντ Πιτ μήνυσε την Αντζελίνα Τζολί, ισχυριζόμενος πως εκείνη πούλησε το μερίδιό της στο οινοποιείο χωρίς τη συγκατάθεσή του. Η Αντζλίνα Τζολί απάντησε με δική της αγωγή, κατηγορώντας τον για “εκδικητικό πόλεμο” και δηλώνοντας ότι ο Μπραντ Πιτ αρνήθηκε να αγοράσει το μερίδιό της επειδή δεν δέχτηκε να υπογράψει NDA που θα της απαγόρευε να μιλήσει για το περιστατικό του 2016.

Η Αντζελίνα Τζολί έχει ισχυριστεί ότι κατά τη διάρκεια εκείνης της πτήσης ο Μπραντ Πιτ υπήρξε βίαιος απέναντί της και στα παιδιά τους. Αν και τότε δεν ασκήθηκαν κατηγορίες, το γεγονός εξακολουθεί να ρίχνει βαριά σκιά στη μεταξύ τους σχέση.

Advertisement

Από το παραμύθι στο δικαστήριο

Η Αντζλίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Mr. & Mrs. Smith και παντρεύτηκαν το 2014 στο ίδιο το Château Miraval — τον τόπο που σήμερα αποτελεί το επίκεντρο της νομικής τους μάχης.

Οι έξι τους απόγονοι —Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne και Knox— ήταν όλοι παρόντες στον γάμο. Δύο χρόνια αργότερα, το 2016, η Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «ασυμβίβαστες διαφορές». Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, οκτώ χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας.

Επόμενος σταθμός: 17 Δεκεμβρίου 2025

Το άλλοτε “χρυσό” ζευγάρι του Hollywood θα επιστρέψει στις δικαστικές αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2025, συνεχίζοντας μια από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη βιομηχανία του θεάματος την τελευταία δεκαετία.

Advertisement

Ό,τι ξεκίνησε ως ένα ειδύλλιο βγαλμένο από ταινία, μοιάζει σήμερα να έχει μετατραπεί σε ένα νομικό θρίλερ χωρίς τέλος.

Advertisement