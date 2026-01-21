Σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία «Χάρι» που έπληξε τη Μάλτα και τη Σικελία για περισσότερες από 24 ώρες, από τη Δευτέρα (19/1) έως και την Τρίτη (20/1), κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές.

Το κύριο χαρακτηριστικό του φαινομένου ήταν οι πολύ ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με έντονο κυματισμό, που προκάλεσαν πλημμύρες και εκτεταμένες φθορές. Στη Σικελία, οι πλημμύρες πήραν τη μορφή «τσουνάμι», παρασύροντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους.

A resident shared a moment as massive waves from Storm Harry burst into her home last night. 📍Marsascala, Malta 🇲🇹 pic.twitter.com/1p9jzmWQAU — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 21, 2026

Στη Μάλτα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ακυρώθηκαν πτήσεις και θαλάσσια δρομολόγια, δημιουργώντας αναστάτωση στις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών. Παράλληλα, δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν από τους δυνατούς ανέμους, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και υποδομές, με τις αρμόδιες Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είχε ανταποκριθεί σε περισσότερα από 180 περιστατικά, ενώ ο στρατός κλήθηκε να βοηθήσει πλοία που αντιμετώπιζαν δυσκολίες λόγω της θαλασσοταραχής.

Storm Harry, Malta but his is tame compared to what is happening on the most exposed eastern coast. pic.twitter.com/Qn4rWz1Zz1 — Mislein (@Mislein) January 20, 2026

Ψηλά κύματα χτύπησαν την ακτογραμμή, κυρίως τις πόλεις Μπιρζεμπούγκα, Μαρσασκάλα, Σιλέμα και Σεντ Τζούλιανς καθώς οι άνεμοι έφτασαν τα 104 χιλιόμετρα ανά ώρα σε μετεωρολογικό σταθμό της Βαλέτας.

Το Ghar Lapsi έvας δημοφιλής όρμος για τους κολυμβητές υπέστη επίσης σοβαρές καταστροφές καθώς καταστράφηκε ένα κομμάτι μιας ράμπας πρόσβασης και σκαλοπατιών.

The powerful storm surge hit Marsaskala, Malta 🇲🇹 (20.01.2026)



Video: NET News pic.twitter.com/sfStBwzhPs — Disaster News (@Top_Disaster) January 21, 2026

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να ελαχιστοποιήσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν στα σπίτια του, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποιήσεις. Πολλές υπηρεσίες ακυρώθηκαν σήμερα (21/1) το πρωί, συμπεριλαμβανομένης της αποκομιδής απορριμμάτων και της παράδοσης αλληλογραφίας.

Ψαράδες σε όλη τη χώρα ανέφεραν ότι πέρασαν μια δύσκολη νύχτα, καθώς φοβόντουσαν ότι τα σκάφη τους θα υποστούν ζημιές ή θα παρασυρθούν.

Κάποιοι άνθρωποι γλίτωσαν από θαύμα. Ένας εργαζόμενος σε ένα εστιατόριο στη Μαρσασκάλα απέφυγε κατά λίγα δευτερόλεπτα να συνθλιβεί από μια γυάλινη πόρτα που ξεκόλλησε από τους μεντεσέδες της από τα κύματα. Και ένας εργαζόμενος της Transport Malta περιέγραψε την τρομακτική στιγμή που το αυτοκίνητό του περικυκλώθηκε από κύματα στην ίδια περιοχή.

Storm Harry poses an extremely dangerous flooding threat to the central Mediterranean. The most extreme rainfall is forecast over eastern Sicily, especially the Province of Catania, where more than 500 mm of rain may fall in less than 48 hours. pic.twitter.com/RrkA3BAZAb — Nahel Belgherze (@WxNB_) January 19, 2026

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε στην εφημερίδα Times of Malta ότι καιρικά φαινόμενα όπως η καταιγίδα Χάρι «δεν είναι ασυνήθιστα αυτή την εποχή του χρόνου», καθώς τον Φεβρουάριο του 2019 σημειώθηκε παρόμοια καταιγίδα με ανέμους που έφτασαν τα 8 και 9 μποφόρ, αν και εκείνη τη φορά προέρχονταν από τα βορειοανατολικά.

Σημείωσε ότι οι υψηλότερες ταχύτητες ανέμου που έχουν καταγραφεί ποτέ σε ολόκληρη τη χώρα ήταν το 1972, όταν ο μετεωρολογικός σταθμός Luqa κατέγραψε ριπές ανέμου 72 κόμβων, που ισοδυναμούν με περίπου 133 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Οι συνθήκες σταδιακά βελτιώθηκαν σταδιακά κατά τη διάρκεια της Τρίτης.

Στο έλεος της κακοκαιρίας και η Σικελία

Στη Σικελία, οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις πλημμύρισαν πολλές περιοχές, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν «τσουνάμι», με τεράστια αφρισμένα κύματα να «καταπίνουν» δρόμους και πλατείες σε παραθαλάσσιες περιοχές.

IMPRESIONANTE!

🌀

La tormenta Harry, formada en el Mediterráneo por un profundo sistema de baja presión, ha originado un violento temporal con intensas lluvias y muy fuertes vientos vientos.

Enormes olas golpearon e inundaron muchas localidades en la Isla de Sicilia, Italia 🇮🇹… pic.twitter.com/YNka7hA3zZ Advertisement January 20, 2026

Eyewitness footage from Mazzeo in Italy's Sicily shows powerful wave surges caused by Cyclone Harry.



Authorities issued a red alert, warning of torrential rain, hurricane-force winds and dangerous storm surges.

Emergency services are on high alert and are urging residents to… pic.twitter.com/UYOki2yDDH — TRT World (@trtworld) January 21, 2026

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο X δείχνουν την μανία του κυκλώνα Χάρι, που σάρωσε την κεντρική Μεσόγειο με έντονα φαινόμενα στον ιταλικό νότο που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και καταστροφές.

Για σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η πολιτική προστασία έχει εκδώσει κόκκινο συναγερμό για Καλαβρία, Σικελία και Σαρδηνία ενώ στη διάρκεια της νύχτας, καταιγίδες με ριπές ανέμων που έφθαναν τα 120 χλμ/ώρα χτύπησαν ανελέητα πολλές περιοχές.

🇮🇹 | La marejada ciclónica azota hoy Letojanni, en la isla italiana de Sicilia. pic.twitter.com/4VxMyRD2zw — Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) January 21, 2026

La mia Sicilia trafitta nell'anima 💔 mai visto niente di simile 😔



Un caro abbraccio a tutte le amiche siciliane 🫂❤️#CicloneHarry#Sicilia pic.twitter.com/Ke1NgMEsMt — Feli ✨ 💚 #Mertes era 🪸🔥 (@Fe_li__) January 21, 2026

Τα σχολεία είναι κλειστά ενώ έχει απαγορευτεί η προσέγγιση στις παραλίες, όπου παραλιακοί δρόμοι έχουν εξαφανιστεί. Στο Κροτόνε, όπου επίσης διατάχθηκε εκκένωση δύο γειτονιών, μέρος του παλιού νεκροταφείου κατέρρευσε παρασύροντας περίπου είκοσι φέρετρα στη χαράδρα.

Η θάλασσα έχει επίσης διεισδύσει σε ορισμένους παράκτιους οικισμούς σε περιοχή του Κάλιαρι, ενώ στην πρωτεύουσα της Σαρδηνίας το νερό έχει βυθίσει την παραλία φτάνοντας στον δρόμο, ο οποίος έχει κλείσει για την κυκλοφορία.

A powerful storm surge flooded streets and pushed debris inland last night in Letojanni, Sicily, Italy. pic.twitter.com/SJb1JJZ47d — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 21, 2026

Σύμφωνα με την πυροσβεστική μόνο το τελευταίο 12ωρο έχουν πραγματοποιηθεί 65 επεμβάσεις διάσωσης.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Times of Malta)