Σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία «Χάρι» που έπληξε τη Μάλτα και τη Σικελία για περισσότερες από 24 ώρες, από τη Δευτέρα (19/1) έως και την Τρίτη (20/1), κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές.
Το κύριο χαρακτηριστικό του φαινομένου ήταν οι πολύ ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με έντονο κυματισμό, που προκάλεσαν πλημμύρες και εκτεταμένες φθορές. Στη Σικελία, οι πλημμύρες πήραν τη μορφή «τσουνάμι», παρασύροντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους.
Στη Μάλτα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ακυρώθηκαν πτήσεις και θαλάσσια δρομολόγια, δημιουργώντας αναστάτωση στις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών. Παράλληλα, δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν από τους δυνατούς ανέμους, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και υποδομές, με τις αρμόδιες Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την αποκατάσταση των προβλημάτων.
Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είχε ανταποκριθεί σε περισσότερα από 180 περιστατικά, ενώ ο στρατός κλήθηκε να βοηθήσει πλοία που αντιμετώπιζαν δυσκολίες λόγω της θαλασσοταραχής.
Ψηλά κύματα χτύπησαν την ακτογραμμή, κυρίως τις πόλεις Μπιρζεμπούγκα, Μαρσασκάλα, Σιλέμα και Σεντ Τζούλιανς καθώς οι άνεμοι έφτασαν τα 104 χιλιόμετρα ανά ώρα σε μετεωρολογικό σταθμό της Βαλέτας.
Το Ghar Lapsi έvας δημοφιλής όρμος για τους κολυμβητές υπέστη επίσης σοβαρές καταστροφές καθώς καταστράφηκε ένα κομμάτι μιας ράμπας πρόσβασης και σκαλοπατιών.
Οι κάτοικοι κλήθηκαν να ελαχιστοποιήσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν στα σπίτια του, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποιήσεις. Πολλές υπηρεσίες ακυρώθηκαν σήμερα (21/1) το πρωί, συμπεριλαμβανομένης της αποκομιδής απορριμμάτων και της παράδοσης αλληλογραφίας.
Ψαράδες σε όλη τη χώρα ανέφεραν ότι πέρασαν μια δύσκολη νύχτα, καθώς φοβόντουσαν ότι τα σκάφη τους θα υποστούν ζημιές ή θα παρασυρθούν.
Κάποιοι άνθρωποι γλίτωσαν από θαύμα. Ένας εργαζόμενος σε ένα εστιατόριο στη Μαρσασκάλα απέφυγε κατά λίγα δευτερόλεπτα να συνθλιβεί από μια γυάλινη πόρτα που ξεκόλλησε από τους μεντεσέδες της από τα κύματα. Και ένας εργαζόμενος της Transport Malta περιέγραψε την τρομακτική στιγμή που το αυτοκίνητό του περικυκλώθηκε από κύματα στην ίδια περιοχή.
Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε στην εφημερίδα Times of Malta ότι καιρικά φαινόμενα όπως η καταιγίδα Χάρι «δεν είναι ασυνήθιστα αυτή την εποχή του χρόνου», καθώς τον Φεβρουάριο του 2019 σημειώθηκε παρόμοια καταιγίδα με ανέμους που έφτασαν τα 8 και 9 μποφόρ, αν και εκείνη τη φορά προέρχονταν από τα βορειοανατολικά.
Σημείωσε ότι οι υψηλότερες ταχύτητες ανέμου που έχουν καταγραφεί ποτέ σε ολόκληρη τη χώρα ήταν το 1972, όταν ο μετεωρολογικός σταθμός Luqa κατέγραψε ριπές ανέμου 72 κόμβων, που ισοδυναμούν με περίπου 133 χιλιόμετρα ανά ώρα.
Οι συνθήκες σταδιακά βελτιώθηκαν σταδιακά κατά τη διάρκεια της Τρίτης.
Στο έλεος της κακοκαιρίας και η Σικελία
Στη Σικελία, οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις πλημμύρισαν πολλές περιοχές, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν «τσουνάμι», με τεράστια αφρισμένα κύματα να «καταπίνουν» δρόμους και πλατείες σε παραθαλάσσιες περιοχές.
Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο X δείχνουν την μανία του κυκλώνα Χάρι, που σάρωσε την κεντρική Μεσόγειο με έντονα φαινόμενα στον ιταλικό νότο που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και καταστροφές.
Για σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η πολιτική προστασία έχει εκδώσει κόκκινο συναγερμό για Καλαβρία, Σικελία και Σαρδηνία ενώ στη διάρκεια της νύχτας, καταιγίδες με ριπές ανέμων που έφθαναν τα 120 χλμ/ώρα χτύπησαν ανελέητα πολλές περιοχές.
Τα σχολεία είναι κλειστά ενώ έχει απαγορευτεί η προσέγγιση στις παραλίες, όπου παραλιακοί δρόμοι έχουν εξαφανιστεί. Στο Κροτόνε, όπου επίσης διατάχθηκε εκκένωση δύο γειτονιών, μέρος του παλιού νεκροταφείου κατέρρευσε παρασύροντας περίπου είκοσι φέρετρα στη χαράδρα.
Η θάλασσα έχει επίσης διεισδύσει σε ορισμένους παράκτιους οικισμούς σε περιοχή του Κάλιαρι, ενώ στην πρωτεύουσα της Σαρδηνίας το νερό έχει βυθίσει την παραλία φτάνοντας στον δρόμο, ο οποίος έχει κλείσει για την κυκλοφορία.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική μόνο το τελευταίο 12ωρο έχουν πραγματοποιηθεί 65 επεμβάσεις διάσωσης.
(Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Times of Malta)