Η Αίτνα, το ηφαίστειο στο ιταλικό νησί της Σικελίας, εξερράγη το Σάββατο (27/12), εκτοξεύοντας τεράστιες στήλες τέφρας και καπνού την ώρα που οι σκιέρ χρησιμοποιούσαν τις πίστες στους πρόποδες.

Italy's Mount Etna entered a new eruptive phase on December 26, Italy's National Institute of Geophysics and Volcanology (INGV) confirmed. Lava fountains rose more than 1,000 feet into the air, with rock fragments thrown several kilometers above the volcano's summit, the… pic.twitter.com/ncUMu2Zb1j
December 27, 2025

Το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV) δήλωσε ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα έχει ενταθεί στο μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης.

Οι επιστήμονες εξέδωσαν προειδοποίηση για την αεροπορία, ωστόσο το κοντινό αεροδρόμιο της Κατάνια παρέμεινε ανοιχτό και οι αρχές δήλωσαν ότι οι πτήσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, εκτός εάν αυξηθεί η στάχτη.

Mt Etna this morning 😍pic.twitter.com/CdCKTI7inZ — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 27, 2025

Οι αρχές πολιτικής προστασίας της Σικελίας εξέδωσαν το Σάββατο προειδοποίηση για «υψηλή πιθανότητα επικείμενης έκλυσης σιντριβανιών λάβας», ωστόσο η ειδοποίηση υποβαθμίστηκε αργότερα το ίδιο βράδυ.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα συνδέεται με τον βορειοανατολικό κρατήρα της Αίτνας, με τους ανέμους να μεταφέρουν το νέφος τέφρας προς βορειοανατολική κατεύθυνση, εν μέσω αναφορών για πτώση τέφρας στην Πιάνο Προβεντσάνα και την Ταορμίνα.