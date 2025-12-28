Η Αίτνα, το ηφαίστειο στο ιταλικό νησί της Σικελίας, εξερράγη το Σάββατο (27/12), εκτοξεύοντας τεράστιες στήλες τέφρας και καπνού την ώρα που οι σκιέρ χρησιμοποιούσαν τις πίστες στους πρόποδες.
Το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV) δήλωσε ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα έχει ενταθεί στο μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης.
Οι επιστήμονες εξέδωσαν προειδοποίηση για την αεροπορία, ωστόσο το κοντινό αεροδρόμιο της Κατάνια παρέμεινε ανοιχτό και οι αρχές δήλωσαν ότι οι πτήσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, εκτός εάν αυξηθεί η στάχτη.
Οι αρχές πολιτικής προστασίας της Σικελίας εξέδωσαν το Σάββατο προειδοποίηση για «υψηλή πιθανότητα επικείμενης έκλυσης σιντριβανιών λάβας», ωστόσο η ειδοποίηση υποβαθμίστηκε αργότερα το ίδιο βράδυ.
Η ηφαιστειακή δραστηριότητα συνδέεται με τον βορειοανατολικό κρατήρα της Αίτνας, με τους ανέμους να μεταφέρουν το νέφος τέφρας προς βορειοανατολική κατεύθυνση, εν μέσω αναφορών για πτώση τέφρας στην Πιάνο Προβεντσάνα και την Ταορμίνα.