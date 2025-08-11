Νέα έκρηξη καταγράφηκε στην Αίτνα, προκαλώντας εκτόξευση καπών και ροής λάβας σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων στην, στη νότια πλευρά της Bocca Nuova.

Sull'#Etna, a un'altezza di 3mila metri, si è aperta una nuova fessura dalla quale fuoriesce lava. Allerta per gli aeroporti che per ora funzionano normalmente pic.twitter.com/l9iaGVR4qZ

August 11, 2025

Το Παρατηρητήριο της Αίτνας επιβεβαίωσε ότι η ροή της λάβας κατευθύνεται προς νότο. Το προσωπικό του Ινστιτούτου βρίσκεται επιτόπου, πραγματοποιώντας επιτόπιες μετρήσεις και αξιολογώντας την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Le volcan Etna a émis un flot de lave en fusion



Les scientifiques déclarent qu'un nouveau cratère s'est ouvert sur le versant sud-est du volcan. De la roche en fusion s'écoule déjà à la surface depuis plusieurs heures.



Alerte ‘orange’ émise en Sicile pour le trafic aérien pic.twitter.com/8E9rBV572B August 11, 2025

Από πλευράς σεισμικής δραστηριότητας, δεν παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές. Ωστόσο λόγω της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκδόθηκε πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού. Εντούτοις, το κοντινίο αεροδρόμιο της Κατάνια παραμένει ανοιχτό επί του παρόντος.

Πυρκαγιά στο Βεζούβιο

Στο μεταξύ, η ιταλική Πολιτική Προστασία έχει κινητοποηθεί για την κατάσβεση πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στο ηφαίστειο του Βεζούβιου, έξω από την πόλη της Νάπολης.

Τα μέτωπα της φωτιάς είναι τρία, το μεγαλύτερο από τα οποία εκτείνεται σε τρία χιλιόμετρα. Κατά τις προσπάθειες κατάσβεσης τραυματίσθηκε ένα μέλος της Πολιτικής Προστασίας. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι η κατάστασή του δεν είναι σοβαρή.

Στην φάση αυτή δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ έχει ξεκινήσει εισαγγελική ερευνα, με την βοήθεια του στρατού, για την εξακρίβωση των αιτιών της πυρκαγιάς, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη οικολογική καταστροφή. Στο παρελθόν, πολλοί εμπρησμοί οφείλονταν σε παρείσδυση της τοπικής μαφίας, με στόχο την εξασφάλιση αδειών οικοδόμησης, σε παρανομη καύση απορριμμάτων ή και σε προσπάθειες μετακίνησης θηραμάτων σε άλλες περιοχές.

