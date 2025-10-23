Εγκαταλελειμμένο τούνελ σε πρώην εγκαταστάσεις φράγματος στο Μοντεμπέλο της Καλιφόρνια φέρεται να χρησιμοποιείται ως κρησφύγετο/ συνεργείο από εγκληματική οργάνωση που ασχολείται με κλοπές αυτοκινήτων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού τηλεοπτικού σταθμού FOX11 του Λος Άντζελες.

Υπάρχουν βίντεο που δείχνουν ότι οι πληροφορίες του σταθμού είναι βάσιμες ενώ και η τοπική αστυνομία φαίνεται να είναι ενήμερη για την παράνομη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το FOX11 Los Angeles, πληροφοριοδότης έχει αναφέρει στον τηλεοπτικό σταθμό ότι «εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιεί το τούνελ περίπου μια φορά την εβδομάδα για να κρύψει κλεμμένα αυτοκίνητα» γιατί «ξέρει ότι κάτω από δυόμιση μέτρα τσιμέντο χάνεται το σήμα».

Ο στρατός είχε κατασκευάσει πριν από πάρα πολλά χρόνια το φράγμα Γουίτιερ Νάροους προκειμένου να διαχειριστεί με ωφέλιμο τρόπο τα νερά του ποταμού Σαν Γκάμπριελ.

Με τα χρόνια το κανάλι έπαψε να χρησιμοποιείται γιατί βρέθηκαν νέες τεχνικές για την κατεύθυνση της ροής των υδάτων του ποταμού, με αποτέλεσμα, να έχει μείνει ως άδειο τούνελ για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ο πληροφοριοδότης εκτιμά ότι «ένα συγκεκριμένο τούνελ φτάνει σε μήκος τα 14-16 χιλιόμετρα» ενώ «όταν μπει κανείς μέσα σε αυτό, υπάρχουν πολλές διακλαδώσεις με μικρότερα τούνελ».

«Η αστυνομία δεν ρισκάρει να μπει εκεί μέσα», συνεχίζει ενώ σχολιάζοντας πρόσφατο περιστατικό στο οποίο η αστυνομία καταδίωκε ληστή αυτοκινήτου που φάνηκε ότι χρησιμοποίησε το τούνελ για να διαφύγει είπε ότι «δεν μου έκανε εντύπωση, είναι κάτι πολύ συνηθισμένο για εκείνους».

Ο πληροφοριοδότης οδήγησε το FOX11 σε άλλη τοποθεσία στην ίδια έκταση σε απόσταση περίπου 2 χμ από το τούνελ, εκεί όπου ισχυρίζεται ότι οι ληστές μεταφέρουν τα κλεμμένα αυτοκίνητα για να παίρνουν τα ανταλλακτικά.

@socalnews The worker wants to remain anonymous out of fear of retaliation. However, he claims a tunnel along the Rio Hondo is used like a garage by thieves trying to hide stolen vehicles and other expensive items. “They come into the channel,” the whistleblower said. “They hide the vehicles, because they know whether the car has LoJack or not, or some sort of GPS tracker on it, once it’s under 3 feet of soil the signal is lost.” He estimates the one specific tunnel goes about nine or 10 miles. “Once you go inside there, there are other small tunnels that branch off,” the whistleblower said. #police #theft #carchase #losangeles #crime ♬ original sound – SoCalNews

Εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας έχει δηλώσει σε επίσημη ανακοίνωση ότι η «περιοχή γύρω από το φράγμα ανήκει στον αμερικανικό στρατό και καλύπτει έκταση περίπου 4 τετρ. χμ.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει εξαρθρωθεί κάποιο οργανωμένο κύκλωμα, έχει γίνει γνωστό ότι στην περιοχή υπάρχει συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα.

Στο παρελθόν, έχουν γίνει συλλήψεις για ναρκωτικά και άλλα εγκλήματα ενώ έχουν εντοπιστεί και κλεμμένα αυτοκίνητα στην ίδια περιοχή.

Το τμήμα του Σερίφη συνεργάζεται στενά με την πόλη και τοπικούς αξιωματούχους για την πραγματοποίηση επιχειρήσεων, πάντα με την άδεια και τον συντονισμό του στρατού.

Οι προσπάθειες αυτές έχουν στόχο στην αποκατάσταση της περιοχής και τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας.»

Παραμένει άγνωστο ποιοι ευφυείς δράστες κρύβονται πίσω από την όλη εγκληματική δραστηριότητα.

(Με πληροφορίες από FOX11 Los Angeles)

