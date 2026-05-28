Ταύρος εισέβαλε σε κουρείο στην Κωνσταντινούπολη/ Στιγμιότυπο από το Χ

Πελάτες και εργαζόμενοι σε κουρείο στην τουρκική πρωτεύουσα έπαθαν μεγάλο σοκ, όταν ένας ταύρος, ο οποίος είχε ξεφύγει από την επίβλεψη του ιδιοκτήτη του, εισέβαλε αιφνιδιαστικά στον χώρο.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην Κωνσταντινούπολη, αναγκάζοντας τους παρευρισκόμενους να εγκαταλείψουν άρον άρον το κατάστημα για να αποφύγουν τον κίνδυνο. Σύμφωνα με το TRT, το ζώο ακινητοποιήθηκε τελικά μετά από καταδίωξη, χωρίς να σημειωθεί κανένας τραυματισμός.

İstanbul’da sahibinin elinden kaçan kurbanlık tosun, kuaförün camlarını kırıp içeri daldı.



Tosun, uzun uğraşlar sonucu yakalandı. pic.twitter.com/vMpWnz3sBg — TRT HABER (@trthaber) May 27, 2026

Σε άλλο βίντεο, φαίνεται επίσης η στιγμή που ο ταύρος από τον δρόμο εισβάλλει στο κουρείο, ενώ στη συνέχεια περιπλανήθηκε για λίγο στους δρόμους της περιοχής, με τους κατοίκους έντρομοι να προσπαθούν να προστατευτούν.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περίοδο εορταστικών προετοιμασιών για το Είντ.