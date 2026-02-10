X/ZuritaCarpio - Η στιγμή που μία 25χρονη γυναίκα παρασύρθηκε στο Μεξικό

Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε σε κεντρική λεωφόρο της πόλης Μοντερέι στο Μεξικό, όταν μία 25χρονη γυναίκα αποφάσισε να διασχίσει δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και εκτοξεύτηκε αρκετά μέτρα μακριά από διερχόμενο όχημα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε ένα σοκαριστικό βίντεο, που το τράβηξε οδηγός στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στο οποίο φαίνεται η στιγμή της απίστευτης παράσυρσης της πεζής γυναίκας. Όπως φαίνεται και στο συγκεκριμένο βίντεο, η νεαρή γυναίκα μπαίνει στον δρόμο και τρέχει για να περάσει απέναντι.

Τότε, ένα λευκό αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα χτυπάει και εκτοξεύει την πεζή γυναίκα αρκετά μέτρα μακριά, καθώς ο οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει και να ακινητοποιήσει το όχημα.

🇲🇽 #Monterrey

Una joven fue embestida por un automóvil en la avenida Paseo de los Leones, en la zona Cumbres, luego de intentar cruzar la vía de manera interpestiva.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo la mujer corre de forma repentina para atravesar la… pic.twitter.com/MncYnUfADn February 10, 2026

Οδηγοί ειδοποίησαν άμεσα τις τοπικές αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες, οι οποίοι παρείχαν στην άτυχη γυναίκα τις πρώτες βοήθειες και στην συνέχεια την μετέφεραν βαριά τραυματισμένη σε κοντινό νοσοκομείο.

Ο οδηγός που χτύπησε την 25χρονη κρατήθηκε προσωρινά στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας, ενώ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, παρέμεινε στο σημείο και συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις.

Η γυναίκα φαίνεται πως αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και λίγη ώρα νωρίτερα, η οικογένειά της είχε καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας μίας κρίσης που αντιμετώπιζε.

¡Mujer atropellada en Paseo de los Leones, Monterrey! 🚨🚗

Una mujer fue impactada por un vehículo tras cruzar abruptamente la avenida Paseo de los Leones (cruce con Paseo de los Conquistadores, colonia Cumbres 3er Sector).

El video del momento muestra cómo corría por los… pic.twitter.com/eTM1C8nZqN — apartadomex (@ApartadoMex) February 9, 2026