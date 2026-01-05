Δεν αποτελούν όλες οι νυχτερίδες τον ίδιο κίνδυνο για τη μετάδοση επικίνδυνων ιών στον άνθρωπο, σύμφωνα με νέα παγκόσμια επιστημονική μελέτη. Τα ευρήματα δείχνουν ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό εξελικτικών γραμμών νυχτερίδων φιλοξενεί συστηματικά ιούς με υψηλό επιδημικό δυναμικό, ικανούς να προκαλέσουν σοβαρές και ταχέως εξαπλούμενες επιδημίες.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από σχεδόν 900 είδη θηλαστικών παγκοσμίως, προκειμένου να εντοπίσουν ποιοι ζωικοί ξενιστές έχουν επανειλημμένα συνδεθεί με επικίνδυνες επιδημίες στον άνθρωπο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο κίνδυνος δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλες τις νυχτερίδες, αλλά συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες εξελικτικές ομάδες.

Η μελέτη, με επικεφαλής την Καρολάιν Κάμινγκς από το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, εισήγαγε τον δείκτη «ιογενούς επιδημικού δυναμικού», ο οποίος συνδυάζει τη σοβαρότητα της νόσου, την ευκολία μετάδοσης και τον συνολικό αριθμό θανάτων. Με βάση αυτόν τον δείκτη, οι επιστήμονες χαρτογράφησαν τον κίνδυνο πάνω στο εξελικτικό δέντρο των θηλαστικών.

Οι αναλύσεις έδειξαν ότι ορισμένες οικογένειες νυχτερίδων, όπως οι Rhinolophidae (νυχτερίδες με πέταλο), καθώς και εντομοφάγες ομάδες όπως οι free-tailed και οι vesper bats, συνδέονται συχνότερα με ιούς υψηλού κινδύνου. Αντίθετα, το σύνολο των νυχτερίδων δεν εμφανίζεται ως ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές εξέτασαν πού συμπίπτει η παρουσία αυτών των ειδών με έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Εντοπίστηκαν περιοχές υψηλού κινδύνου στην Κεντρική και Νότια Αμερική, την Ισημερινή Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία. Η αποψίλωση δασών, η γεωργική επέκταση και η ανθρώπινη δόμηση αυξάνουν την επαφή ανθρώπων και νυχτερίδων, ενισχύοντας τον κίνδυνο μετάδοσης.

Η μελέτη καταλήγει ότι η εμφάνιση νέων επιδημιών εξαρτάται περισσότερο από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και λιγότερο από τα ίδια τα ζώα, τονίζοντας τη σημασία στοχευμένης επιτήρησης και προστασίας των οικοσυστημάτων.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Communications Biology.

Πηγή: earth.com