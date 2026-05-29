Στις 16 Ιουλίου 2021, ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας (TGA) κατέθεσε αίτηση κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος «Turkaegean» στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε.

Από τον Μάιο του 2022, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ανέλαβε τον συντονισμό των ενεργειών για την ακύρωση του σήματος και τον Φεβρουάριο του 2023 κατατέθηκε σχετική αίτηση ενώπιον του αρμόδιου ευρωπαϊκού γραφείου.

Τον Ιανουάριο του 2025, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας αποφάσισε τη διαγραφή και ακύρωση του «Turkaegean». Η τουρκική πλευρά προσέφυγε στο Συμβούλιο Προσφυγών του EUIPO, το οποίο με σημερινή απόφαση απέρριψε την προσφυγή και επικύρωσε οριστικά την ακύρωση του σήματος.

Τ. Θεοδωρικάκος: Αποτελεί δικαίωση των εθνικών μας θέσεων

«Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) αποτελεί δικαίωση των εθνικών μας θέσεων.

Η ευρωπαϊκή θεσμική τάξη επιβεβαιώνει και σε δεύτερο βαθμό το αυτονόητο: ο όρος «Turkaegean» στερείται οποιασδήποτε νομικής και εμπορικής βάσης και τίθεται στο περιθώριο. Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς, συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συντονισμό με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Αντικρούσαμε με ισχυρά νομικά, ιστορικά και εμπορικά επιχειρήματα την απόπειρα παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού και γεωπολιτικής εργαλειοποίησης των εμπορικών σημάτων.

Η Ελλάδα αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι μια χώρα ισχυρή, σοβαρή και προσηλωμένη στη διεθνή νομιμότητα.

Που υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα, την πολιτιστική και γεωγραφική μας ταυτότητα, καθώς και την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεών μας με αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα και χρήση κάθε έννομου μέσου σε όλα τα διεθνή fora».



