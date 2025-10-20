Ένας αστυνομικός του Τέξας στις ΗΠΑ έσωσε μια γυναίκα 21 ετών, μετά από σύγκρουση του αυτοκινήτου της σε τσιμεντένιο κράσπεδο σε αυτοκινητόδρομο, όπου και εγκλωβίστηκε μέσα στο φλεγόμενο όχημα. Ο αστυνομικός Τάιλερ Ίνγκραμ του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής βρισκόταν σε περιπολία, όταν η κάμερα του ταμπλό στο περιπολικό του κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης. Τότε εκείνος βγήκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε και πλησίασε πεζός για να την βγάλει έξω, καθώς το όχημά της τυλιγόταν στις φλόγες.

Η οδηγός, που ταυτοποιήθηκε και λέγεται Ζάκλιν Τενόριο, αναμένεται να αναρρώσει σύντομα, καθώς στάθηκε πολύ τυχερή αφού βρέθηκε ο αστυνομικός κοντά της για να την απομακρύνει εγκαίρως από το αυτοκίνητό της πριν εξελιχθεί το ατύχημα σε τραγωδία…

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, η νεαρή οδοηγός κατηγορείται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα οι αντιδράσεις της να είναι περιορισμένες.