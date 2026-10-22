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Η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε από προσωπικό του υπουργού χωρίς τη συμμετοχή εξειδικευμένων συντηρητών, οδηγώντας στην πτώση και την πρόκληση ρωγμής στο αντικείμενο.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε το περιστατικό, υποβαθμίζοντάς το ωστόσο ως ατύχημα και διευκρινίζοντας ότι το αντικείμενο αποτελεί αντίγραφο και όχι το αυθεντικό ιστορικό κειμήλιο.

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Μια προσπάθεια ανανέωσης της διακόσμησης στο γραφείο του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, κατέληξε σε απρόοπτο, όταν συνεργάτες του προκάλεσαν σοβαρή ζημιά σε ιστορική υδρόγειο σφαίρα που συνδέεται με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντουάιτ Αϊζενχάουερ.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Washington Post, ο Χέγκσεθ επιθυμούσε να τοποθετήσει στο γραφείο του την εντυπωσιακή υδρόγειο, διαμέτρου περίπου 70 εκατοστών, η οποία φυλασσόταν επί δεκαετίες στο Πεντάγωνο.

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Το συγκεκριμένο αντικείμενο είχε ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς συνδεόταν με τον Αϊζενχάουερ και τη χρήση υδρογείων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Για πολλά χρόνια, διαδοχικές γενιές αξιωματούχων είχαν φροντίσει για την προστασία και τη διατήρησή του.

Exclusive: The historical significance of floor globes used by Gen. Dwight D. Eisenhower during World War II was attractive to Defense Secretary Pete Hegseth, people said.



While moving to his office, staff lost control of the artifact and dropped it. https://t.co/2BYHJ7Sh9f October 22, 2026

Η βιαστική μεταφορά και η ζημιά

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Φεβρουάριο, όταν το γραφείο του υπουργού αποφάσισε να αναλάβει τη μεταφορά της υδρογείου χρησιμοποιώντας δικό του προσωπικό, παρακάμπτοντας τη συνήθη διαδικασία που προβλέπει τη συμμετοχή εξειδικευμένων συντηρητών για τη μετακίνηση ιστορικών αντικειμένων.

Όπως αναφέρει η Washington Post, πηγή από το περιβάλλον του Χέγκσεθ απέδωσε την απόφαση σε «προφανή έλλειψη υπομονής» του υπουργού.

Κατά τη μεταφορά, οι συνεργάτες του δεν κατάφεραν να χειριστούν με ασφάλεια την υδρόγειο, με αποτέλεσμα να πέσει και να υποστεί σημαντική φθορά. Από την πρόσκρουση δημιουργήθηκε ρωγμή, ενώ αποκολλήθηκε τμήμα της επιφάνειάς της που απεικόνιζε θαλάσσια περιοχή κοντά στην Αρκτική.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η αμερικανική εφημερίδα αποτυπώνουν το μέγεθος της ζημιάς. Σε μία από αυτές διακρίνεται το άνοιγμα που δημιουργήθηκε στην επιφάνεια της σφαίρας, ενώ σε άλλη φαίνονται μικρά θραύσματα σκορπισμένα πάνω στην μπλε μοκέτα του Πενταγώνου, κάτω από την ξύλινη βάση της.

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Η αντίδραση του Πενταγώνου

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε το περιστατικό, επιχειρώντας ωστόσο να υποβαθμίσει τη σημασία του.

Στην επίσημη τοποθέτησή του, το Πεντάγωνο έκανε λόγο για «ατύχημα», διευκρινίζοντας ότι το αντικείμενο που υπέστη ζημιά ήταν «αντίγραφο της υδρογείου του Αϊζενχάουερ» και όχι η αυθεντική ιστορική σφαίρα.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το δημοσίευμα της Washington Post «άνευ σημασίας», απορρίπτοντας ουσιαστικά τη βαρύτητα που δόθηκε στο συμβάν.

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Η ιστορική σύνδεση με τον Αϊζενχάουερ

Ο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές και πολιτικές προσωπικότητες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο διετέλεσε Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, ενώ αργότερα ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ, υπηρετώντας δύο θητείες, από το 1953 έως το 1961.

Ο Αϊζενχάουερ ήταν γνωστός για την ιδιαίτερη προτίμησή του στις υδρογείους σφαίρες, τις οποίες αξιοποιούσε ως εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού, προκειμένου να παρακολουθεί τις γεωγραφικές εξελίξεις και να οργανώνει στρατιωτικές επιχειρήσεις.

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