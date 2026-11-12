«Τροφή» για νέα αρνητικά σχόλια έδωσε ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίο άρχισε να βγάζει φωτογραφίες, να συνομιλεί και να γελάει με μέλη της συνοδείας του στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, στη διάρκεια των εκδηλώσεων για την Ημέρα των Βετεράνων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα σόσιαλ φαίνεται ο στρατιώτης της τιμητικής φρουράς του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, που εκτελούσε υπηρεσία στο μνημείο, να απευθύνεται με πολύ αυστηρό τόνο στους παρευρισκομένους, φωνάζοντας: «Όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να διατηρούν ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή».
Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο που ο Χέγκσεθ βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα για τις επιλογές και τους χειρισμούς του στον πόλεμο στο Ιράν, με τον Τραμπ να τον κρατά στην κυβέρνηση με «νύχια και με δόντια».
Αν και δεν είναι σαφές ποιοι γελούσαν ή συνομιλούσαν στην παρέα του Χέγκσεθ, το βίντεο εκθέτει τον υπουργό Άμυνας λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του χώρου.
Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στρατιωτικά μνημεία των ΗΠΑ, αφιερωμένο στους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους χωρίς να καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή τους. Η τιμητική φρουρά τηρεί αυστηρό πρωτόκολλο, ενώ οι επισκέπτες καλούνται να μιλούν χαμηλόφωνα και να φέρονται με σεβασμό στον χώρο.