Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Τροφή» για νέα αρνητικά σχόλια έδωσε ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίο άρχισε να βγάζει φωτογραφίες, να συνομιλεί και να γελάει με μέλη της συνοδείας του στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, στη διάρκεια των εκδηλώσεων για την Ημέρα των Βετεράνων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα σόσιαλ φαίνεται ο στρατιώτης της τιμητικής φρουράς του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, που εκτελούσε υπηρεσία στο μνημείο, να απευθύνεται με πολύ αυστηρό τόνο στους παρευρισκομένους, φωνάζοντας: «Όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να διατηρούν ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή».

Advertisement

Advertisement

A soldier guarding the Tomb of the Unknown Soldier issued a verbal reprimand to a group of advisers and staffers with Defense Secretary Pete Hegseth following a Veterans Day ceremony at Arlington National Cemetery. As the group broke from taking photos, a loud laugh could be… pic.twitter.com/dIPp8wMGEG — The Associated Press (@AP) November 11, 2026

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο που ο Χέγκσεθ βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα για τις επιλογές και τους χειρισμούς του στον πόλεμο στο Ιράν, με τον Τραμπ να τον κρατά στην κυβέρνηση με «νύχια και με δόντια».

Αν και δεν είναι σαφές ποιοι γελούσαν ή συνομιλούσαν στην παρέα του Χέγκσεθ, το βίντεο εκθέτει τον υπουργό Άμυνας λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του χώρου.

"All visitors will maintain an atmosphere of silence and respect at all times!"



A Sentinel at the Tomb of the Unknown Soldier yells after laughter could be heard from a group near Secretary Hegseth, who was taking posed photographs at the site. pic.twitter.com/SYs4q6GxK9 — CSPAN (@cspan) November 11, 2026

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στρατιωτικά μνημεία των ΗΠΑ, αφιερωμένο στους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους χωρίς να καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή τους. Η τιμητική φρουρά τηρεί αυστηρό πρωτόκολλο, ενώ οι επισκέπτες καλούνται να μιλούν χαμηλόφωνα και να φέρονται με σεβασμό στον χώρο.