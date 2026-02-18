Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έχει πραγματοποιήσει μυστικές συνομιλίες με τον εγγονό και στενού συνεργάτη του γερασμένου ηγέτη της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, καθώς οι ΗΠΑ ασκούν άνευ προηγουμένου πίεση στο καθεστώς της Αβάνας, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Axios.

Οι συνομιλίες μεταξύ του Ρούμπιο και του Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκες Κάστρο παρακάμπτουν τα επίσημα κανάλια της κουβανικής κυβέρνησης, σημειώνει το Axios και προσθέτει πως «δείχνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί τον 94χρονο επαναστάτη ως τον πραγματικό υπεύθυνο λήψης αποφάσεων στο νησί».

Rubio has been holding secret talks with Raulito Castro who is the grandson & caretaker of Cuba's aging de facto dictator, Raul Castro, as the U.S. puts unprecedented pressure on Havana's regime, insiders tell @Axios



1/5 posts https://t.co/V4SfwJ61h1 — Marc Caputo (@MarcACaputo) February 18, 2026

«Δεν θα τις αποκαλούσα «διαπραγματεύσεις», αλλά μάλλον «συζητήσεις» για το μέλλον», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ. «Η θέση μας- η θέση της αμερικανικής κυβέρνησης- είναι ότι το καθεστώς πρέπει να πέσει», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος. «Αλλά το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό εξαρτάται από τον [Πρόεδρο Τραμπ] και αυτός δεν έχει ακόμη αποφασίσει. Ο Ρούμπιο βρίσκεται ακόμη σε συνομιλίες με τον εγγονό».

Tres fuentes confirman a 'Axios' conversaciones entre Marco Rubio y el nieto de Raúl Castro https://t.co/6hNZ2E8QTg



👉 De acuerdo con el medio estadounidense, la relación entre ambos está siendo buena: "No hay diatribas políticas sobre el pasado. Se trata del futuro" — 14ymedio (@14ymedio) February 18, 2026

Ποιος είναι ο «Ραουλίτο» Κάστρο και γιατί έχει το προσωνύμιο «κάβουρας»

Ο νεότερος γόνος της δυναστείας Κάστρο, γνωστός ως «Ραουλίτο», είναι γνωστός στους πολιτικούς κύκλους με το παρατσούκλι «El Cangrejo» («Ο Κάβουρας») επειδή έχει ένα παραμορφωμένο δάχτυλο.

Ο Ρούμπιο και η ομάδα του θεωρούν τον 41χρονο εγγονό του Ραούλ Κάστρο και τον κύκλο του ως εκπροσώπους των νεότερων, επιχειρηματικά προσανατολισμένων Κουβανών, για τους οποίους ο επαναστατικός κομμουνισμός απέτυχε — και οι οποίοι βλέπουν θετικά την προσέγγιση με τις ΗΠΑ.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ έχουν μιλήσει με άλλους επιφανείς Κουβανούς εκτός από τον νεότερο Κάστρο, αλλά αυτός θεωρείται η πιο σημαντική προσωπικότητα του νησιού που πρέπει να προωθηθεί, σημειώνει το Axios.

«Είναι το μάτι και το δεξί χέρι του παππού του», υπηρέτησε ως σωματοφύλακας του δικτάτορα και έχει επίσης συμμάχους που διευθύνουν τον γιγαντιαίο στρατιωτικό-επιχειρηματικό όμιλο γνωστό ως GAESA, είπε μια πηγή που περιέγραψε τις συνομιλίες Ρούμπιο-Κάστρο ως πολύ θερμές. «Δεν υπάρχουν πολιτικές διαμάχες για το παρελθόν στις σχέσεις ΗΠΑ-Κούβας. Πρόκειται για το μέλλον», είπε η πηγή.

Ο Τραμπ επιχειρεί να αποκτήσει επιρροή στην Κούβα όπως έκανε με τη Βενεζουέλα

Όπως συνέβη και στη Βενεζουέλα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Τραμπ ενδέχεται να αφήσει ορισμένους αξιωματούχους στην εξουσία στην Κούβα και να μην επιδιώξει μια ριζική αλλαγή του καθεστώτος, λόγω των τραυματικών για τις ΗΠΑ αναμνήσεων από την καταστροφική αλλαγή καθεστώτος μετά την εισβολή στο Ιράκ το 2003.

Ορισμένα μέλη της οικογένειας Κάστρο, συμπεριλαμβανομένου του Ραούλ Κάστρο, ενδέχεται να μην αναγκαστούν να εξοριστούν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με τον Τραμπ, κάτι που θα εξόργιζε τους Κουβανούς εξόριστους στο Μαϊάμι.



Ο Ρούμπιο δεν έχει μιλήσει με τον επίσημο ηγέτη της Κούβας, τον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ Μπερμούδες, ή άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Οι ΗΠΑ τους θεωρούν «απαράτσικ» του κομμουνιστικού κόμματος, ανίκανους να οραματιστούν και να διαπραγματευτούν αλλαγές στην Κούβα, σύμφωνα με άλλη πηγή που είναι εξοικειωμένη με τα σχέδια της ομάδας του Τραμπ.

Ο Τραμπ δεν έχει αποφασίσει ακόμα για την πορεία δράσης του στην Κούβα

Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, όπως φάνηκε στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ αναθέτει σε έμπιστους συμβούλους, όπως ο Ρούμπιο, να του παρουσιάσουν τις επιλογές.

Ο Τραμπ δίνει μεγαλύτερη προσοχή στην επίλυση των πολέμων στο Ιράν και την Ουκρανία παρά στη διαχείριση της Κούβας, όπου ο Ρούμπιο εξακολουθεί να εξετάζει επιλογές, σύμφωνα με πηγή.

«Η Κούβα είναι αυτή τη στιγμή μια αποτυχημένη χώρα και δεν έχει καν καύσιμα για να απογειωθούν τα αεροπλάνα της», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα το βράδυ απότο Air Force One.

«Αυτή τη στιγμή συζητάμε με την Κούβα… και πρέπει οπωσδήποτε να καταλήξουν σε συμφωνία».

