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Στις 17 Απριλίου 1872, οι αδελφοί Lyman και Joseph Bloomingdale άνοιξαν στη Νέα Υόρκη το Great East Side Bazaar, τον πρόγονο του σημερινού Bloomingdale’s. Η επίσημη ιστορία της εταιρείας καταγράφει ότι οι πωλήσεις της πρώτης ημέρας ήταν μόλις 3,68 δολάρια.

Η οικογένεια είχε ήδη ασχοληθεί με το εμπόριο γυναικείας μόδας και ιδιαίτερα με τις περίφημες φουσκωτές φούστες με στεφάνια, τα hoop skirts. Οι δύο αδελφοί όμως αντιλήφθηκαν ότι το μέλλον βρισκόταν στη συγκέντρωση πολλών διαφορετικών προϊόντων κάτω από την ίδια στέγη. Ήταν η φιλοσοφία πάνω στην οποία θα αναπτυσσόταν το σύγχρονο πολυκατάστημα.

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Από την Third Avenue στο θρυλικό οικοδομικό τετράγωνο

Το 1886 το Bloomingdale’s μεταφέρθηκε βορειότερα, στη 59th Street και Third Avenue, και σταδιακά εξαπλώθηκε προς τη Lexington Avenue. Μέχρι τη δεκαετία του 1920 είχε καταλάβει ουσιαστικά ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο.

Χρειάζεται εδώ μια διόρθωση σε έναν διαδεδομένο μύθο: το ιστορικό Bloomingdale’s δεν βρίσκεται στην Πέμπτη Λεωφόρο. Το flagship βρίσκεται στο 1000 Third Avenue, μεταξύ Third και Lexington Avenue, στις 59th–60th Streets. Η Fifth Avenue υπήρξε επί δεκαετίες ο κατεξοχήν άξονας των πολυτελών αγορών της Νέας Υόρκης, όμως το Bloomingdale’s δημιούργησε το δικό του εμβληματικό σημείο αναφοράς λίγα τετράγωνα ανατολικότερα.

Ένα πολυκατάστημα μέσα σε ένα ολόκληρο τετράγωνο

Το ιστορικό συγκρότημα έφθασε περίπου τα 815.000 τετραγωνικά πόδια, δηλαδή περίπου 75.700 τετραγωνικά μέτρα, με περίπου 555.000 τετραγωνικά πόδια χώρων πώλησης.

Σήμερα οι εμπορικοί χώροι αναπτύσσονται σε πολλαπλά επίπεδα, από τα Lower Levels έως τους επάνω ορόφους. Μόδα γυναικών και ανδρών, παπούτσια, τσάντες, κοσμήματα, καλλυντικά και αρώματα, επώνυμοι σχεδιαστές, παιδικά, έπιπλα, στρώματα και είδη σπιτιού συνυπάρχουν με υπηρεσίες personal shopping, tailoring, beauty treatments και εστιατόρια. Η ίδια η Bloomingdale’s αναφέρει, μεταξύ άλλων, designer μόδα στον 4ο όροφο, παπούτσια στον 5ο, έπιπλα και στρώματα στον 6ο και υπηρεσίες για το σπίτι στον 9ο.

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Οι καινοτομίες που έγιναν αξιοθέατο

Το Bloomingdale’s δεν πούλησε μόνο προϊόντα. Πούλησε την ίδια την εμπειρία των αγορών. Το 1886 το νέο κατάστημα διέθετε έξι ορόφους και δύο ανελκυστήρες που χαρακτηρίζονταν τότε «sky carriages». Στα τέλη του 19ου αιώνα υιοθέτησε επίσης πρωτοποριακές λύσεις κάθετης μετακίνησης, προάγγελους των σύγχρονων κυλιόμενων κλιμάκων.

Αργότερα έγιναν διάσημες οι βιτρίνες, οι θεματικές παρουσιάσεις, οι εισαγωγές ευρωπαϊκής μόδας και φυσικά οι χαρακτηριστικές χάρτινες σακούλες. Η περίφημη Big Brown Bag, που παρουσιάστηκε το 1973, εξελίχθηκε σε ένα από τα αναγνωρίσιμα εμπορικά σύμβολα της Νέας Υόρκης.

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Οι εκπτώσεις που έφερναν ουρές

Ιδιαίτερο κεφάλαιο στην ιστορία του Bloomingdale’s αποτέλεσαν οι μεγάλες εκπτωτικές περίοδοι. Seasonal sales, clearance events και προσφορές μετά τις γιορτές μετέτρεπαν το κατάστημα σε προορισμό όχι μόνο για τους εύπορους Νεοϋορκέζους αλλά και για τουρίστες που αναζητούσαν επώνυμα προϊόντα σε αισθητά χαμηλότερες τιμές.

Η παράδοση συνεχίζεται με ειδικές προσφορές και εκπτωτικά προγράμματα. Το flagship διαθέτει, μεταξύ άλλων, Visitors Savings Pass με έκπτωση 10% για επιλέξιμους επισκέπτες εκτός περιοχής, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

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Από την οικογένεια Bloomingdale στη Macy’s

Η οικογενειακή εποχή άρχισε να κλείνει όταν το Bloomingdale’s εντάχθηκε το 1930 στη Federated Department Stores. Το 1994 η Federated απέκτησε τη Macy’s και το 2007 η μητρική εταιρεία μετονομάστηκε σε Macy’s, Inc. Σήμερα το Bloomingdale’s αποτελεί την πολυτελή αλυσίδα πολυκαταστημάτων του ομίλου Macy’s, Inc.

Πόσους εργαζομένους έχει και πόσο τζίρο κάνει

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Οι αριθμοί χρειάζονται προσοχή, επειδή η Macy’s δεν δημοσιεύει στις οικονομικές καταστάσεις της ξεχωριστό ετήσιο κύκλο εργασιών και επίσημο συνολικό αριθμό εργαζομένων αποκλειστικά για το Bloomingdale’s.

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Για το οικονομικό 2024 ολόκληρος ο όμιλος Macy’s εμφάνισε καθαρές πωλήσεις περίπου 22,3 δισ. δολαρίων, ενώ στις αρχές του 2025 απασχολούσε περίπου 94.000 εργαζομένους πλήρους και μερικής απασχόλησης στις ΗΠΑ. Εξωτερικές βάσεις δεδομένων τοποθετούν το προσωπικό ειδικά του Bloomingdale’s σε αρκετές χιλιάδες εργαζομένους, όμως οι αριθμοί αυτοί είναι εκτιμήσεις και όχι επίσημα δημοσιευμένο εταιρικό μέγεθος. Το ίδιο ισχύει και για εκτιμήσεις του ξεχωριστού τζίρου της αλυσίδας.

Από 3,68 δολάρια σε ένα παγκόσμιο όνομα

Η μεγαλύτερη ίσως ειρωνεία της ιστορίας βρίσκεται στους αριθμούς: 3,68 δολάρια πωλήσεις την πρώτη ημέρα του 1872 και, περισσότερο από ενάμιση αιώνα αργότερα, ένα εμπορικό όνομα γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο.

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Το Bloomingdale’s επέζησε από πολέμους, οικονομικές κρίσεις, την άνοδο των εμπορικών κέντρων και τελικά την επανάσταση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Και το μεγάλο κατάστημα της 59th Street εξακολουθεί να λειτουργεί εκεί όπου εγκαταστάθηκε το 1886, παραμένοντας ένα από τα ιστορικά σημεία αναφοράς των αγορών στη Νέα Υόρκη.

Πηγές

Bloomingdale’s – Our History

Bloomingdale’s – 59th Street flagship

Macy’s, Inc.

U.S. SEC – Macy’s filings