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Τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες ο 55χρονος αντιδήμαρχος Πειραιά Γιάννης Βοϊδονικόλας αυτοπυροβολήθηκε τα ξημερώματα μέσα σε κέντρο διασκέδασης της περιοχής, προσπαθούν να αποσαφηνίσουν οι αρχές.

Το περιστατικό έγινε λίγο πριν από τις τρεις τα ξημερώματα του Σαββάτου σε κατάστημα επί της οδού Παλαμηδίου. Ο 55χρονος πρώην αντιδήμαρχος αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι, το οποίο κατέχει νόμιμα στο πόδι. Η βολίδα του έπληξε τη μηριαία αρτηρία και ο 55χρονος έχασε αρκετό αίμα μέχρι να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο λαϊκό Νοσοκομείο.

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Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από τους παρευρισκόμενους για να διαπιστώσουν εάν προηγήθηκε κάποιος διαπληκτισμός με θαμώνα ή με άτομο του καταστήματος. Στο σημείο εντοπίστηκε το πιστόλι των εννέα χιλιοστών και ένας κάλυκας.