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Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε σε κατάστημα με ρούχα στην οδό Τέλλου Άγρα, στην Αγία Παρασκευή, σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:30 το βράδυ της Παερασκευής, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές αλλά ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς το κατάστημα ήταν κλειστό.

Μάρτυρες αναφέρουν πως δύο άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες πλησίασαν την είσοδο του καταστήματος και ο ένας πέταξε ένα αντικείμενο, με αποτέλεσμα να σπάσει η τζαμαρία ενώ ο άλλος έριξε στο εσωτερικό εμπρηστικό μηχανισμό και φωτοβολίδα.

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Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά μικρής έκτασης, η οποία προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Η τζαμαρία του καταστήματος καταστράφηκε, με τα θραύσματα να πέφτουν στο έδαφος, ενώ στο εσωτερικό έχουν καταγραφεί σημαντικές υλικές ζημιές. Στους τοίχους διακρίνονται επίσης μαυρίλες από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά την εμπρηστική επίθεση.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, με το Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής να έχει αναλάβει τις έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.