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Μια τόπλες φωτογραφία της δίπλα σε πισίνα δημοσίευσε η Χάιντι Κλουμ, σχολιάζοντας τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο Λος Άντζελες.

Η 53χρονη Γερμανίδα μοντέλο ανάρτησε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου. Στη φωτογραφία, εμφανίζεται ξαπλωμένη δίπλα στην πισίνα, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της και γυαλιά ηλίου, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται ο σκύλος της. «Έχει ζέστη στο Λος Άντζελες», έγραψε στη λεζάντα, συνοδεύοντας το μήνυμά της με μια κόκκινη καρδιά και ένα emoji φωτιάς.

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Η ανάρτηση ήρθε λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Στις 3 Οκτωβρίου, η Κλουμ έδωσε το «παρών» στην επίδειξη της Vivienne Westwood για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, έχοντας μαζί της τη 16χρονη κόρη της, Λου. Μητέρα και κόρη παρακολούθησαν το σόου από την πρώτη σειρά.