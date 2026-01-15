Δεκάδες είναι οι αεροπορικές πτήσεις που ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν την Πέμπτη (15/1) στην Αυστραλία, εξαιτίας σοβαρής υποστελέχωσης προσωπικού, με αποτέλεσμα να προκληθεί «χάος» στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, αλλά και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας.

Σύμφωνα με το 9news.com, το πρόβλημα οφείλεται σε σημαντικές ελλείψεις στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, με τον εθνικό οργανισμό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Αυστραλία να επιβεβαιώνει πως αρκετές σημερινές πτήσεις ακυρώθηκαν τελείως ή καθυστέρησαν, με την κρίση να επηρεάζει όλες τις αεροπορικές εταιρείες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τουλάχιστον 25 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για το πρωί ακυρώθηκαν και κυρίως αφορούν πτήσεις εντός της Αυστραλίας. Η Virgin Australia ανακοίνωσε ότι αναμένει να επηρεαστούν οι πτήσεις σε όλο το δίκτυό της, ενώ ακυρώσεις παρατηρήθηκαν και στις πτήσεις των Qantas, Virgin και Jetstar.

Όπως αναφέρει ο εθνικός οργανισμός ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, αρκετοί από τους ελεγκτές απουσιάζουν, έχοντας ζητήσει και λάβει αναρρωτικές άδειες. «Θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις καθυστερήσεις και απολογούμαστε στο επιβατικό κοινό», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: 9news.com