Θεαματικοί πίδακες φρέσκιας λάβας καταγράφηκαν το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, να εκτοξεύονται από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αμερικανών ηφαιστειολόγων, σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη της συνεχούς ηφαιστειακής δραστηριότητας σε ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου. Απομακρυσμένη κάμερα κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης, η οποία προκάλεσε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της, ενώ παρακολουθούσε το φαινόμενο.

Το Ηφαιστειολογικό Παρατηρητήριο της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS) ανέφερε ότι συνεχείς πίδακες λάβας ύψους 15-30 μέτρων εκρήγνυνται από το βόρειο άνοιγμα, με τις στήλες να αυξάνονται ραγδαία. Το νέο αυτό επεισόδιο αποτελεί το 38ο κύμα λιωμένου πετρώματος και αερίων το οποίο αναβλύζει από τα βάθη της γης και ξεκίνησε στις 8:45 π.μ. τοπική ώρα (18:45 GMT) τυο Σαββάτου. Η δραστηριότητα εμφανίζεται διακοπτόμενα από την έναρξη της έκρηξης στις 23 Δεκεμβρίου 2024 και συνήθως διαρκεί μία ημέρα ή και λιγότερο.

In case you ever wondered what it would be liked to be engulfed in a lava fountain…



This video was recorded by the V3 camera, located on the south rim of Halema‘uma‘u crater at the summit of Kīlauea volcano on the Island of Hawai‘i. The camera, located in a hazardous closed… pic.twitter.com/7coXye39AK — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 6, 2025

Όλες οι εκρηκτικές διεργασίες παραμένουν περιορισμένες στον κρατήρα, εντός του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης, χωρίς να αναμένονται επιπτώσεις σε τοπικά αεροδρόμια από αέρια ή τέφρα. Παράλληλα, οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για υψηλά επίπεδα ηφαιστειακών αερίων και για το φαινόμενο της λεγόμενης «τρίχας της Πελέ», λεπτά νήματα ηφαιστειακού γυαλιού που συχνά παράγονται από πίδακες λάβας και μπορούν να μεταφερθούν πάνω από 15 χιλιόμετρα από το σημείο της έκρηξης. Τα θερμά, γυαλιστερά θραύσματα ηφαιστειακού υλικού μπορεί να πέσουν στο έδαφος σε ακτίνα 1-3 χιλιομέτρων από τα σημεία εκτόξευσης.

This morning, Episode 38 of Kīlauea’s ongoing lava-growing eruption gets underway on the Big Island 🌋 — it began around 8:45 a.m. HST today.

Credit to USGS pic.twitter.com/wbWZTZUI6S — hawaii isla 808 (@hawaii_isla808) December 6, 2025

Το Κιλαουέα παραμένει εξαιρετικά ενεργό από το 1983 και παρουσιάζει συχνά εκρήξεις. Είναι ένα από τα έξι ενεργά ηφαίστεια των νησιών της Χαβάης, μαζί με το Μάουνα Λόα, το μεγαλύτερο ηφαίστειο του κόσμου. Παρότι μικρότερο από το Μάουνα Λόα, το Κιλαουέα είναι πολύ πιο δραστήριο και αποτελεί εντυπωσιακό θέαμα για τους τουρίστες, που το παρακολουθούν από ελικόπτερα θαυμάζοντας τα «καυτά» θεάματά του.

Με πληροφορίες από NBC news, AnewZ