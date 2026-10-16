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Θλίψη έχει προκαλέσει στη Χιλή ο ξαφνικός θάνατος της 40χρονης αθλήτριας του bodybuilding δύο εβδομάδες μετά τη συμμετοχή της στην κατηγορία γυναικών του Mr. Olympia.

Η Μαριάν φον Γκίρκε άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία bodybuilding της Χιλής χωρίς να αποκαλύψει την αιτία θανάτου της.

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Ο θάνατος της 40χρονης bodybuilder η οποία ήταν μητέρα ενός 11χρονο αγοριού, σημειώθηκε δύο εβδομάδες αφότου κατέλαβε τη 13η θέση στην κατηγορία γυναικείας σωματικής διάπλασης του Mr. Olympia. Αυτή ήταν η δεύτερη συμμετοχή της στη σημαντικότερη διοργάνωση του αθλήματος, καθώς το 2024 είχε καταλάβει τη 16η θέση.

Η φον Γκίρκε αγωνιζόταν σε επαγγελματικό επίπεδο από το 2021 ενώ εργαζόταν παράλληλα ως προπονήτρια.

Στην τελευταία της ανάρτηση λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία της πνοή είχε συγχαρεί μια φίλη της για τη μεταμόρφωση του σώματός της.

Η ομοσπονδία bodybuilding της Χιλής απέτισε φόρο τιμής στη φον Γκίρκε, η οποία, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο bodybuilding», καθώς και μια «κληρονομιά στην κατηγορία της». «Η προσπάθειά της, η πορεία της και όλα όσα πέτυχε θα παραμείνουν στη μνήμη της αθλητικής μας κοινότητας» κατέληξε το μήνυμα για τον θάνατο της 40χρονης αθλήτριας.