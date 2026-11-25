Στο έλεος των ανέμων: Γερμανός τουρίστας παλεύει να περάσει γέφυρα στο εθνικό πάρκο Torres del Paine στη Χιλή - Πηγή: X

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Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στη Χιλή, όταν ένας Γερμανός τουρίστας βρέθηκε πάνω σε κρεμαστή πεζογέφυρα στο Εθνικό Πάρκο Torres del Paine, την ώρα που ισχυροί άνεμοι άρχισαν να ταρακουνούν βίαια την κατασκευή.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ο άνδρας φαίνεται να κρατιέται με δύναμη από τα συρματόσχοινα της γέφυρας, προσπαθώντας να διατηρήσει την ισορροπία του, καθώς η πεζογέφυρα κινείται έντονα από τη μία πλευρά στην άλλη.

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Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Μαγαγιάνες, στο νότιο τμήμα της Χιλής.

🇨🇱#TorresDelPaine Rachas de viento sorprende a turista que intentaba cruzar un puente colgante en el sector del Glaciar Grey. @ginniasa @GrupoWurtlitzer @nimbusmeteorol https://t.co/5nKwnNOptS November 22, 2026

Ο Γερμανός τουρίστας περιγράφει τις στιγμές τρόμου στη γέφυρα στο Torres del Paine

Ο άνδρας ονομάζεται Χένρι Τόμας και κατάγεται από το Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Όπως ανέφερε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Χιλής 24 Horas, πραγματοποιούσε πεζοπορία στο πάρκο μαζί με μια ομάδα.

Αποφάσισε να διασχίσει τη γέφυρα, καθώς η σύντροφός του είχε περάσει από το ίδιο σημείο λίγα λεπτά νωρίτερα, χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα.

«Η κοπέλα μου είχε περάσει πριν από μένα, όταν δεν είχε άνεμο και η γέφυρα ήταν εντελώς ήρεμη. Γι’ αυτό αποφάσισα να τη διασχίσω. Αν ήξερα ότι θα άρχιζε να φυσάει έτσι, δεν θα είχα καν προσπαθήσει», δήλωσε στο χιλιανό μέσο.

Η απότομη αλλαγή του καιρού έκανε τη γέφυρα στο Torres del Paine να κινείται ανεξέλεγκτα

Η σύντροφος του Χένρι Τόμας περιέγραψε επίσης την ξαφνική επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, εξηγώντας ότι η ένταση του ανέμου αυξήθηκε απότομα.

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«Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να κρατηθώ σφιχτά και, ό,τι κι αν συνέβαινε, να μην σταματάω να κρατιέμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την αγωνία που επικράτησε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

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