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Ακτιβιστές χρησιμοποιούν τεστ DNA και έρευνα εγγράφων για να αποκαλύψουν χιλιάδες περιπτώσεις απαγωγών παιδιών και παράνομων υιοθεσιών που συνέβησαν επί στρατιωτικού καθεστώτος.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η δικτατορία απέσπασε βίαια έως και 20.000 παιδιά από τις οικογένειές τους, προωθώντας παράλληλα διεθνείς υιοθεσίες για την αντιμετώπιση της φτώχειας.

Οι γιοι της Παδίγια, που μεγάλωσαν στο εξωτερικό, δήλωσαν συγκλονισμένοι από την αποκάλυψη ότι είχαν πωληθεί ως βρέφη από τη στρατιωτική κυβέρνηση της χώρας.

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Σχεδόν 40 χρόνια αφότου της άρπαξαν από τη μητρική αγκαλιά τρία από τα παιδιά της, η Τερεσίτα Παδίγια αγκάλιασε ξανά δύο από τους γιους της, στη χώρα όπου γεννήθηκαν, τη Χιλή.

Η επανένωση ήταν η πιο πρόσφατη νίκη για ακτιβιστές που χρησιμοποιούν τεστ DNA και προσεκτική αναζήτηση εγγράφων για να αποκαλύψουν χιλιάδες απαγωγές παιδιών και παράνομες υιοθεσίες κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοσέτ.

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Οι αρχές εκτιμούν ότι έως και 20.000 παιδιά είχαν αρπαχτεί βίαια από τους γονείς τους από τη στρατιωτική κυβέρνηση, η οποία υποστήριζε ότι οι αναγκαστικές διεθνείς υιοθεσίες θα μείωναν τη φτώχεια των παιδιών.

Nearly 40 years after three of her children were taken from her in Chile, Teresita Padilla embraced two of them again. Activists have uncovered thousands of child thefts and irregular adoptions during Pinochet's dictatorship using DNA testing https://t.co/86ceddaEr1 pic.twitter.com/b9bzKzbeQh November 12, 2026

Οι γιοι της Παδίγια, Τιμ Ρόλνικ, 41 ετών, και Τράβις Μέρντοχ, 37 ετών, ταξίδεψαν από το Μέριλαντ στη Χιλή για την επανένωση. Ο δίδυμος αδερφός του Μέρντοχ δεν μπόρεσε να ταξιδέψει λόγω σοβαρών τραυματισμών από ένα τροχαίο το 2013.

Η 66χρονη Teresita Padilla ποζάρει ανάμεσα στους γιους της, Tim Rolnick και Travis Murdoch, κατά τη διάρκεια της επανένωσής τους στη Χιλή — σχεδόν 40 χρόνια αφότου αποσπάστηκαν βίαια από κοντά της επί δικτατορίας του Augusto Pinochet. Η επανένωση αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη νίκη για ακτιβιστές οι οποίοι, αξιοποιώντας τον έλεγχο DNA και τη σχολαστική αναζήτηση εγγράφων, φέρνουν στο φως χιλιάδες περιπτώσεις κλοπής παιδιών και παράτυπων υιοθεσιών που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Σαντιάγο, Χιλή, 11 Νοεμβρίου 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza

Ο τέταρτος και μεγαλύτερος γιος, Αλμπέρτο, που είχε μείνει με τη μητέρα του στη Χιλή, είχε ηγηθεί της αναζήτησης των αδελφών του αλλά πέθανε πριν καταφέρει να τους συναντήσει.

Η 66χρονη Παδίγια, καθισμένη ανάμεσα στα παιδιά της, περιέγραψε πώς άρπαξαν τους γιους της, όταν ήταν νέα και ευάλωτη.

«Πρώτα πήραν τον Τιμ», είπε, σφίγγοντας το χέρι του ψηλού άνδρα δίπλα της στον καναπέ. «Ηταν απλώς ένα μικροσκοπικό μωρό· τον πήραν επειδή ήμουν εντελώς μόνη μου. Και αργότερα, έκανα τα δίδυμα μου – πήραν και αυτά», είπε.

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Buscamos», που εδρεύει στο Σαντιάγο, συντρέχει τις οικογένειες να εντοπίσουν τα ίχνη χαμένων συγγενών τους με φόντο το σκάνδαλο υιοθεσιών στη Χιλή, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Πινοσέτ, από το 1973 έως το 1990.

Για τον Ρόλνικ, η συνάντηση με τη βιολογική του μητέρα έπειτα από δεκαετίες αποχωρισμού ήταν σαν να έλαμψε η αλήθεια που αγνοούσε.

«Ηταν απλά πολύ σουρεαλιστικό… ήταν απλά σοκ, με την καλή έννοια», είπε.

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Από την πλευρά του, ο Μέρντοχ εξηγεί πώς η οργάνωση τους βοήθησε να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν ό,τι είχε συμβεί.

«Μας εξήγησαν κατά κάποιον τρόπο τα πάντα… πως όλα αυτά είναι αληθινά, όχι φάρσα, πως μας πούλησαν όταν ήμασταν μωρά». Ο Τιμ Ρόλνικ αγγίζει ένα γράφημα που παρουσιάζει φωτογραφίες παιδιών που εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοσέτ, καθώς ο ίδιος και ο αδελφός του σμίγουν ξανά με τη μητέρα τους στη Χιλή, σχεδόν 40 χρόνια αφότου απομακρύνθηκαν βίαια από εκείνη κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Η επανένωση αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη νίκη για ακτιβιστές οι οποίοι, χρησιμοποιώντας εξετάσεις DNA και διεξάγοντας σχολαστική έρευνα σε έγγραφα, αποκαλύπτουν χιλιάδες περιπτώσεις κλοπής παιδιών και παράτυπων υιοθεσιών που έλαβαν χώρα επί δικτατορίας. Σαντιάγο, Χιλή, 11 Νοεμβρίου 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza

Πηγή: Reuters

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