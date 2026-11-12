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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η Τερεσίτα Παδίγια επανενώθηκε με τους δύο γιους της στη Χιλή, σαράντα χρόνια μετά τη βίαιη απομάκρυνσή τους κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοσέτ.
- Ακτιβιστές χρησιμοποιούν τεστ DNA και έρευνα εγγράφων για να αποκαλύψουν χιλιάδες περιπτώσεις απαγωγών παιδιών και παράνομων υιοθεσιών που συνέβησαν επί στρατιωτικού καθεστώτος.
- Οι αρχές εκτιμούν ότι η δικτατορία απέσπασε βίαια έως και 20.000 παιδιά από τις οικογένειές τους, προωθώντας παράλληλα διεθνείς υιοθεσίες για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
- Οι γιοι της Παδίγια, που μεγάλωσαν στο εξωτερικό, δήλωσαν συγκλονισμένοι από την αποκάλυψη ότι είχαν πωληθεί ως βρέφη από τη στρατιωτική κυβέρνηση της χώρας.
Σχεδόν 40 χρόνια αφότου της άρπαξαν από τη μητρική αγκαλιά τρία από τα παιδιά της, η Τερεσίτα Παδίγια αγκάλιασε ξανά δύο από τους γιους της, στη χώρα όπου γεννήθηκαν, τη Χιλή.
Η επανένωση ήταν η πιο πρόσφατη νίκη για ακτιβιστές που χρησιμοποιούν τεστ DNA και προσεκτική αναζήτηση εγγράφων για να αποκαλύψουν χιλιάδες απαγωγές παιδιών και παράνομες υιοθεσίες κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοσέτ.
Οι αρχές εκτιμούν ότι έως και 20.000 παιδιά είχαν αρπαχτεί βίαια από τους γονείς τους από τη στρατιωτική κυβέρνηση, η οποία υποστήριζε ότι οι αναγκαστικές διεθνείς υιοθεσίες θα μείωναν τη φτώχεια των παιδιών.
Οι γιοι της Παδίγια, Τιμ Ρόλνικ, 41 ετών, και Τράβις Μέρντοχ, 37 ετών, ταξίδεψαν από το Μέριλαντ στη Χιλή για την επανένωση. Ο δίδυμος αδερφός του Μέρντοχ δεν μπόρεσε να ταξιδέψει λόγω σοβαρών τραυματισμών από ένα τροχαίο το 2013.
Ο τέταρτος και μεγαλύτερος γιος, Αλμπέρτο, που είχε μείνει με τη μητέρα του στη Χιλή, είχε ηγηθεί της αναζήτησης των αδελφών του αλλά πέθανε πριν καταφέρει να τους συναντήσει.
Η 66χρονη Παδίγια, καθισμένη ανάμεσα στα παιδιά της, περιέγραψε πώς άρπαξαν τους γιους της, όταν ήταν νέα και ευάλωτη.
«Πρώτα πήραν τον Τιμ», είπε, σφίγγοντας το χέρι του ψηλού άνδρα δίπλα της στον καναπέ. «Ηταν απλώς ένα μικροσκοπικό μωρό· τον πήραν επειδή ήμουν εντελώς μόνη μου. Και αργότερα, έκανα τα δίδυμα μου – πήραν και αυτά», είπε.
Buscamos», που εδρεύει στο Σαντιάγο, συντρέχει τις οικογένειες να εντοπίσουν τα ίχνη χαμένων συγγενών τους με φόντο το σκάνδαλο υιοθεσιών στη Χιλή, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Πινοσέτ, από το 1973 έως το 1990.
Για τον Ρόλνικ, η συνάντηση με τη βιολογική του μητέρα έπειτα από δεκαετίες αποχωρισμού ήταν σαν να έλαμψε η αλήθεια που αγνοούσε.
«Ηταν απλά πολύ σουρεαλιστικό… ήταν απλά σοκ, με την καλή έννοια», είπε.
Από την πλευρά του, ο Μέρντοχ εξηγεί πώς η οργάνωση τους βοήθησε να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν ό,τι είχε συμβεί.
«Μας εξήγησαν κατά κάποιον τρόπο τα πάντα… πως όλα αυτά είναι αληθινά, όχι φάρσα, πως μας πούλησαν όταν ήμασταν μωρά».
Πηγή: Reuters