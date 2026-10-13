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Μέλη εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας ήρθαν στη χώρα μας μόνον και μόνον για να διαπράξουν έκνομες ενέργειες, να κλέψουν χρήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα από ανυποψίαστους πολίτες, συνέλαβαν τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας, δυνάμει ενταλμάτων, τα οποία είχαν εκδοθεί σε βάρος τους βάσει των στοιχείων, που είχαν συλλέξει οι αστυνομικοί.

Πρόκειται για δύο υπηκόους Χιλής, οι οποίοι μαζί με άλλους τρεις συμπατριώτες τους ταξιδεύουν με πλαστά στοιχεία σε διάφορες χώρες, κλέβουν ό,τι πολύτιμο μπορούν και φεύγουν, για να αποφύγουν τη σύλληψη.

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Στη χώρα μας επιτηρούσαν τραπεζικά υποκαταστήματα, έβαζαν στο στόχαστρό τους πελάτες, οι οποίοι προχωρούσαν σε αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών και, αφού διαπίστωναν ποιο ήταν το αυτοκίνητό τους, έσκαγαν το λάστιχο και περίμεναν πότε ο οδηγός θα το αντιληφθεί και θα σταματήσει. Τότε ένα από τα μέλη εμφανιζόταν πρόθυμο να βοηθήσει και ένα άλλο άρπαζαν τις τσάντες των θυμάτων με τα μετρητά.

Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν πλαστά στοιχεία, για να ενοικιάζουν διαμερίσματα και αυτοκίνητα, αλλά τα στελέχη του Οργανωμένου μέσα από την πολύμηνη έρευνά τους κατάφεραν να τους ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν δύο από τα πέντε μέλη της σπείρας.