Ένα μικρό χωριό στην Ισπανία επιχειρεί να «αντιστρέψει» την πληθυσμιακή του συρρίκνωση προσφέροντας δωρεάν στέγαση, σταθερή εργασία και βασικές υποδομές σε οικογένειες που είναι διατεθειμένες να μετακομίσουν μόνιμα εκεί. Το Arenillas, στην επαρχία Soria στη βόρεια Ισπανία, αριθμεί σήμερα μόλις 40 κατοίκους και αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα γήρανσης του πληθυσμού και εγκατάλειψης των νέων προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στο πλαίσιο σχετικής πρωτοβουλίας του δήμου, έχουν ήδη διατεθεί επτά ανακαινισμένες κατοικίες για άμεση εγκατάσταση, ενώ παράλληλα προσφέρονται και θέσεις εργασίας, όπως μόνιμη απασχόληση σε οικοδομικές εργασίες αλλά και ρόλοι διαχείρισης στο τοπικό μπαρ ή στο κοινοτικό κέντρο.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και η δημιουργία μιας βιώσιμης κοινότητας με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν μόνιμη εγκατάσταση, να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική ζωή του χωριού και να συμβάλουν στην ανάπτυξή του. Παράλληλα, πρέπει να υποβάλουν στοιχεία για το οικογενειακό τους προφίλ, το επαγγελματικό τους υπόβαθρο και τα κίνητρα μετεγκατάστασης. Για τα παιδιά προβλέπεται φοίτηση σε κοντινό σχολείο, με δωρεάν μεταφορά.

Ήδη, σύμφωνα με διεθνή μέσα, έχουν κατατεθεί πάνω από 100 αιτήσεις σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ενώ αντίστοιχα προγράμματα εφαρμόζονται και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας.

(Με πληροφορίες από IrishSun)