Το μικρό χωριό Βλκόλινετς (Vlkolínec) στη Σλοβακία εξετάζει την πιθανότητα να απαρνηθεί την ιδιότητά του ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μια απόφαση που θεωρείται σχεδόν ανεπανάληπτη για ένα χωριό με τέτοια διάκριση.

Το απομονωμένο χωριό στα βουνά Φάτρα Μάρε έχει κουραστεί από τους χιλιάδες τουρίστες που το επισκέπτονται κάθε χρόνο. Οι εναπομείναντες κάτοικοι παραπονιούνται ότι η ένταξη στον κατάλογο της UNESCO έχει μετατρέψει τον οικισμό σε «νεκρό υπαίθριο μουσείο», γράφει η Bild.

Το Βλκόλινετς, με τα 43 πολύχρωμα ξύλινα σπίτια του, είναι ένα από τα τελευταία αυθεντικά χωριά των Καρπαθίων και το 1993 τιμήθηκε για την «τυπική ξύλινη αρχιτεκτονική των ορεινών περιοχών».

Ωστόσο, οι κάτοικοι βλέπουν την κατάσταση διαφορετικά. Η καθημερινή ζωή έχει γίνει δύσκολη: οι τουρίστες ποδοπατούν τους κήπους τους, κοιτάζουν μέσα από τα παράθυρα και καταπατούν την ιδιωτικότητά τους.

Η παραδοσιακή αγροτική ζωή έχει περιοριστεί, καθώς οι κάτοικοι δεν επιτρέπεται να εκτρέφουν ζώα ή να καλλιεργούν τα χωράφια τους. «Είμαστε φυλακισμένοι στα ίδια μας τα σπίτια», δηλώνουν οι ντόπιοι στα σλοβακικά μέσα ενημέρωσης.

Η παραίτηση από την UNESCO δεν είναι απλή υπόθεση. Απαιτεί έγκριση τόσο από τον οργανισμό όσο και από τη σλοβακική κυβέρνηση, και θεωρείται δύσκολη. Παρά ταύτα, η επιθυμία των κατοίκων είναι σαφής: θέλουν να επανακτήσουν την καθημερινότητά τους και την ελευθερία τους, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να χάσουν το παγκόσμιο κύρος που τους έχει αποδοθεί.

Η υπόθεση του Βλκόλινετς φέρνει στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα: πότε η αναγνώριση ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς μετατρέπεται από τιμή σε βάρος για μια μικρή κοινότητα; Το χωριό παραμένει προς το παρόν στον κατάλογο της UNESCO, αλλά η ανάγκη των κατοίκων για κανονικότητα είναι πιο ισχυρή από ποτέ.

