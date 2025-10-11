Μέσα σε λίγους μόλις μήνες, ο πόλεμος στη Γάζα είχε κάνει τη δική του προσθήκη στο λεξιλόγιο της επείγουσας ιατρικής βοήθειας με το πιο σπαρακτικό ακρωνύμιο στον κόσμο: WCNSF (Wounded Child, No Surviving Family – «Τραυματισμένο Παιδί, Χωρίς Επιζώσα Οικογένεια»).

Πάνω από δύο χρόνια βομβαρδισμών και λιμού, το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί, παρόλο που στο συνεχές χάος που δημιουργείται από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και τις εντολές εκκένωσης, οι οποίες κατακερματίζουν τις κοινότητες και τις διασκορπίζουν σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, είναι δύσκολο να παρακολουθούνται τα παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους, αναφέρει ο Guardian.

Advertisement

Advertisement

Η UNICEF, η υπηρεσία προστασίας των παιδιών του ΟΗΕ, επικαλέστηκε στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όπου καταγράφονται 2.596 παιδιά που είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους και άλλα 53.724 που είχαν χάσει είτε τον πατέρα τους (47.804) είτε τη μητέρα τους (5.920).

Δεν υπάρχουν στοιχεία για το πόσα από αυτά τα παιδιά χωρίς γονείς έχουν τραυματιστεί, αλλά είναι βέβαιο ότι η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα έχει προκαλέσει το υψηλότερο ποσοστό ακρωτηριασμένων παιδιών από οποιαδήποτε άλλη σύγχρονη σύγκρουση.

«Είναι η πρώτη σύγκρουση που χρειάστηκε ένας τέτοιος όρος», δήλωσε ο Κίραν Κινγκ, επικεφαλής ανθρωπιστικών οργανώσεων του War Child, μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, που προσπαθεί να προστατεύσει και να φροντίσει τραυματισμένα ορφανά στη Γάζα. «Γεννήθηκε από τις ομάδες επειγόντων ιατρικών περιστατικών, ανθρώπους που έχουν εργαστεί για χρόνια σε πολλές σύγκρουση, και επινόησαν αυτόν τον όρο WCNSF επειδή δεν είχαν ποτέ αντιμετωπίσει αυτήν την τραγική συνθήκη σε τέτοια κλίμακα».

Σύμφωνα με τη UNICEF, «δεν υπάρχει κάποιος κοινωνικός ιστός ή κοινωνικός θεσμός που να μπορεί να στηρίξει αυτά τα παιδιά. Υπάρχει ένας στοιχειώδης μηχανισμός, άνθρωποι που φροντίζουν παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους ή άλλοι φορείς που προσπαθούν να βρουν την οικογένεια – αν έχει απομείνει κάποιος – ή κάποιο ίδρυμα που θα μπορούσε να προσφέρει στέγη σε ορφανά, αλλά είναι σταγόνα στον ωκεανό».

Η διεθνής οργάνωση δήλωσε ότι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της παρέχει «βραχυπρόθεσμη επείγουσα φροντίδα σε παιδιά υψηλού κινδύνου – χαμένα, ορφανά και χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά – για να παρέχει άμεση ασφάλεια ό, ενώ οι κοινωνικοί λειτουργοί εντοπίζουν μέλη της οικογένειας που μπορούν να παρέχουν μακροχρόνια φροντίδα σε ένα παιδί».

Η War Child είναι μία από τις λίγες ανθρωπιστικές οργανώσεις που λαμβάνουν κλήσεις από τις κλινικές επειγόντων περιστατικών για περιπτώσεις WCNSF, και οι κοινωνικοί λειτουργοί της «χτενίζουν» τους καταυλισμούς εκτοπισμένων αναζητώντας ασυνόδευτα παιδιά και στη συνέχεια προσπαθούν να τα συνδέσουν με άτομα στους καταυλισμούς που είναι έτοιμα να τα φροντίσουν.

Advertisement

Ο Κινγκ επισημαίνει ότι «σε ένα συνηθισμένο σενάριο σύγκρουσης, αυτό περιλαμβάνει εύρεση συγγενών και παροχή υποστήριξης, διασφαλίζοντας ότι η προστασία λαμβάνεται και αξιολογείται. Αυτό συχνά δεν είναι εφικτό στη Γάζα, όπου τα παιδιά συχνά δεν έχουν κανέναν επιζώντα συγγενή, ή τουλάχιστον κανέναν που να μπορεί να βρεθεί, επειδή επικρατεί χάος. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε καταυλισμούς εκτοπισμένων που εκκενώνονται συνεχώς βίαια. Θα πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις φροντίδας και έχει δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με οικογένειες που είναι πρόθυμες να δεχτούν παιδιά, οι οποίες στη συνέχεια θα μπορούσαν να αξιολογηθούν, να υποστηριχθούν και να παρακολουθηθούν».

Η εύρεση τέτοιων οικογενειών είναι εξαιρετικά δύσκολη όταν οι πόροι είναι τόσο ελλιπείς. Τα σοβαρά τραυματισμένα παιδιά, συχνά με ακρωτηριασμένα άκρα, έχουν ελάχιστες πιθανότητες να μετακινηθούν όταν εκδίδονται ισραηλινές εντολές εκκένωσης, ενώ όποιος μένει πίσω είχε χαρακτηριστεί από τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, ως «τρομοκράτης ή υποστηρικτής της τρομοκρατίας », υπονοώντας ότι αποτελεί νόμιμο στρατιωτικό στόχο.

«Υπάρχουν πολλά παιδιά στον δρόμο κατά τη διάρκεια της ημέρας – το αν έχουν οικογένεια ή όχι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί», σχολιάζει ο Τζέικομπ Γκρέιντζερ, τοπικός συντονιστής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Νότια Γάζα, σημειώνοντας ότι οι συνέπειες του παιδικού τραύματος και της καταστροφής των οικογενειών είναι σαφείς: «η συμπεριφορά αυτών των παιδιών είναι ασυνήθιστα επιθετική. Έτσι, θα βρείτε ένα εξάχρονο ή ένα οκτάχρονο αγόρι που ορισμένες φορές ουρλιάζει στο αυτοκίνητό μας σαν να ήταν ένας θυμωμένος 40χρονος άνδρας».

Advertisement

Συγκεντρώθηκαν από τις αρχές του Ισραήλ οι κρατούμενοι που θα αποφυλακιστούν με αντάλλαγμα ομήρους στη Γάζα

Οι ισραηλινές αρχές συγκέντρωσαν σε δύο φυλακές τους κρατούμενους που αναμένεται να αποφυλακιστούν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, η οποία προβλέπεται στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός που διαπραγματεύτηκαν με τη Χαμάς υπό την αιγίδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα η διεύθυνση των σωφρονιστικών υπηρεσιών.

Οι «κρατούμενοι που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια μεταφέρθηκαν προς τα κέντρα απέλασης των φυλακών του Οφέρ (στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη) και του Κτζιοτ (νότιο Ισραήλ), εν αναμονή των οδηγιών από τις πολιτικές αρχές και τη συνέχιση των επιχειρήσεων που θα επιτρέψουν την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ», γράφει η σωφρονιστική διοίκηση σε ένα δελτίο Τύπου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι 48 όμηροι ή σοροί ομήρων που βρίσκονται στη Γάζα πρέπει να επιστρέψουν στο Ισραήλ έως τη Δευτέρα, στις 12.00 το μεσημέρι τοπική ώρα. Ως αντάλλαγμα, το Ισραήλ πρέπει να αποφυλακίσει 250 «κρατουμένους για λόγους ασφαλείας», εκ των οποίων καταδικασθέντες για φονικές επιθέσεις κατά της χώρας και 1.700 Παλαιστινίους που είχαν συλληφθεί από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

Advertisement