Δύο «υπεργίγαντα» κοιτάσματα χρυσού εντοπίστηκαν στην Κίνα, με ειδικούς να εκτιμούν ότι μπορεί να περιέχουν συνολικά πάνω από 2.000 τόνους του πολύτιμου μετάλλου. Αν οι αρχικές αναφορές επιβεβαιωθούν, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανακάλυψη χρυσού που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Το κοίτασμα Wangu, στην επαρχία Χουνάν, αποκαλύφθηκε στα τέλη του 2024 από το κρατικό πρακτορείο Xinhua και χαρακτηρίστηκε ως «supergiant».

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, διαθέτει 300 τόνους βεβαιωμένων αποθεμάτων μέχρι τα 2.000 μέτρα βάθος, ενώ ο συνολικός πόρος ενδέχεται να ξεπεράσει τους 1.000 τόνους σε μεγαλύτερα βάθη.

Η αρχική αποτίμηση ανεβάζει την αξία του στα 600 δισ. γιουάν (83 δισ. δολάρια), υπό την προϋπόθεση ότι ολόκληρο το κοίτασμα είναι εξορύξιμο και οι τιμές του χρυσού παραμείνουν σταθερές.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό φαίνεται το κοίτασμα Dadonggou στη Λιαονίνγκ. Νεότερες κυβερνητικές ενημερώσεις ανεβάζουν τον πιθανό πόρο κοντά στους 1.500 τόνους, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Η ανακάλυψη έγινε από την Πέμπτη Γεωλογική Μεραρχία της επαρχίας, η οποία εντόπισε ότι διάσπαρτες ενδείξεις χρυσού, θεωρούμενες ασύμφορες τη δεκαετία του 1980, αποτελούν στην πραγματικότητα μια ενιαία ζώνη μεταλλεύματος, μήκους 3 χλμ. και πλάτους 1,5 χλμ.

Παρότι η περιεκτικότητα του μεταλλεύματος είναι χαμηλή (0,3–1 ppm), οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο χρυσός μπορεί να ανακτηθεί με ποσοστό 65–91%. Το ενδιαφέρον ωστόσο δεν περιορίζεται στην ποσότητα: το κοίτασμα βρίσκεται δίπλα στο μεγάλο τεκτονικό ρήγμα Tan-Lu, γεγονός που υποδηλώνει ότι παρόμοια, μη αναγνωρισμένα κοιτάσματα ενδέχεται να υπάρχουν και αλλού.

Οι ανακαλύψεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η παγκόσμια παραγωγή χρυσού ίσως κορυφώθηκε το 2018. Κι όμως, νέα δεδομένα εξακολουθούν να ανατρέπουν τις εκτιμήσεις: από την παραγωγή μονοατομικού «goldene» στη Σουηδία, έως θεωρίες για τον ρόλο των σεισμών στον σχηματισμό χρυσών κοιτασμάτων και ανακαλύψεις μεγάλων φυσικών χρυσών πετρωμάτων στην Ευρώπη.

Παρά τον ενθουσιασμό, οι ειδικοί συνιστούν επιφυλακτικότητα: οι αριθμοί για τα κινεζικά κοιτάσματα παραμένουν προκαταρκτικοί, και πιο αναλυτικές γεωλογικές αναφορές αναμένονται τους επόμενους μήνες. Μέχρι τότε, τα μεγάλα κοιτάσματα του Καναδά και των ΗΠΑ εξακολουθούν να διατηρούν τα πρωτεία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η σχετική μελέτη για το κοίτασμα Dadonggou δημοσιεύθηκε στο China Mining Magazine.